Popüler memecoin PEPE, geçtiğimiz ay etkileyici bir yükseliş sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

PEPE 7 Aralık 2024’te 0,00002644 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Bu süreçte PEPE’nin toplam piyasa değeri de 10 milyar doların üzerine çıktı. Dolayısıyla bu durum, PEPE’nin bir diğer memecoin SHIB’i geçmeyi başarıp başaramayacağına dair spekülasyonlara yol açtı.

PEPE ve SHIB: Performans Karşılaştırması

CoinGecko verilerine göre PEPE son bir aylık zaman diliminde %136,8 oranında değer kazandı. Aynı süreçte Shiba Inu (SHIB) ise %70’lik artış yaşadı. Her ne kadar PEPE zirveden bir miktar geri çekilmiş olsa da hala tüm zamanların en yüksek seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

PEPE’nin piyasa değeri şu anda yaklaşık 11 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam, Shiba Inu’nun 19 milyar dolar piyasa değerinin oldukça gerisinde. Ancak PEPE’nin bu olağanüstü performansı, varlığın SHIB’i geçmeyi başarıp başaramayacağına dair spekülasyonları tetikledi.

7 Aralık Cumartesi günü PEPE’nin işlem hacmi SHIB’in işlem hacmini geride bıraktı. Zincir üstü veriler, PEPE’nin SHIB’e karşı üstünlük kurduğunu gösteriyor.

ChatGPT’nin Görüşü

OpenAI’ın yapay zeka botu ChatGPT’ye PEPE’nin SHIB’i geçmeyi başarıp başaramayacağını sorduk. ChatGPT, PEPE’nin “2024’te önemli bir büyüme potansiyeli sergilediğini” ve birçok zaman diliminde Shiba Inu’yu performans açısından geride bıraktığını kabul etti.

Ancak ChatGPT, Shiba Inu’nun güçlü ekosistemine dikkat çekti. Özellikle SHIB’nin Layer-2 ağı gibi altyapıları sayesinde “daha somut bir fayda sağladığını” ifade etti. Buna karşılık, PEPE’nin yükselişini büyük ölçüde topluluk desteği ve piyasa hype’ına dayandırdığına vurgu yaptı. ChatGPT’nin değerlendirmesi şöyle:

“PEPE’nin kısa vadede SHIB’yi piyasa değeri açısından geçmesi olası görünmüyor. Shiba Inu, daha köklü ve büyük bir memecoin olarak güçlü bir konuma sahip. Bu durum, kısa vadede bu değişimin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.”

PEPE’nin Geleceği

PEPE, son dönemdeki olağanüstü performansıyla memecoin dünyasında önemli bir oyuncu haline geldi. İşlem hacmindeki artış ve topluluk desteği, PEPE’nin hızlı yükselişini desteklerken, Shiba Inu ile arasındaki piyasa değeri farkını kapatma potansiyeline işaret ediyor. Ancak, PEPE’nin SHIB’yi tamamen geride bırakabilmesi için daha somut ve sürdürülebilir ekosistem geliştirmeleri gerekiyor.