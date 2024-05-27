Son 30 günde %140 oranında değer kazanan PEPE, SHIB’i geçerek en büyük ikinci memecoin olmayı hedefliyor.

Özet:

“Pepe the Frog” adlı internet fenomeninden esinlenen memecoin PEPE, 0,00001717 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sonuç olarak PEPE’nin piyasa değeri 7 milyar doları aştı ve varlık en büyük 21. kripto para konumuna yükseldi.

PEPE’nin işlem hacmi son 24 saatlik süreçte 1,8 milyar doların üzerine yükseldi ve bu anlamda PEPE, DOGE ve SHIB gibi kripto para birimlerini geride bıraktı.

PEPE Neden Yükseliyor?

27 Mayıs Pazartesi günü 0,00001717 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) belirleyen PEPE, kripto para topluluğunun ilgi odağı oldu. Bu performans, “PEPE neden yükseliyor, PEPE’nin geleceği, PEPE fiyat tahminleri gibi soruları da beraberinde getirdi.

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Son 24 saatte %3,7’nin üzerinde değer kazanan PEPE şu anda 0,00001653 dolar seviyesinde işlem görüyor. PEPE son bir haftada %80, son bir ayda %140 ve son bir yıllık süreçte ise %1.003 oranında değer kazandı.

PEPE’nin piyasa değeri hızla artarak kısa süre önce 7 milyar dolar sınırını aştı. Böylelikle PEPE, Litecoin (LTC) ve Polygon (MATIC) gibi popüler altcoin’leri geride bıraktı.

PEPE şu anda Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’nun (SHIB) ardından üçüncü en büyük memecoin konumunda. Mayıs ayı başında yaklaşık 3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan PEPE, geride bıraktığımız haftalarda yaşadığı yükselişlerle piyasa değerini 7 milyar doların üzerine yükseltti. Şu anda, tüm PEPE sahiplerinin %96’sından fazlası kâra geçmiş durumda.

Binance gibi borsalar da PEPE’deki yükselişe kayıtsız kalmadı. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere, Binance kısa bir süre önce PEPE/EURO işlem çiftini Binance Spot’ta listeledi. Ayrıca, bu işlem çifti için trading bot hizmetlerini de etkinleştirdi.

14 Mayıs’ta PEPE’deki yükselişin nedenleri arasında “Roaring Kitty” olarak bilinen GameStop spekülatörünün 3 yıllık bir aranın ardından Twitter’a (X) dönmesini göstermiştik.

PEPE’deki yükseliş, 2021 Haziran ayından bu yana X’teki “Roaring Kitty” hesabı kapalı olan Keith Gill’in geri dönmesiyle aynı döneme denk geldi. Roaring Kitty, 13 Mayıs’ta elindeki gamepad’le öne doğru eğilmiş bir adam çizimi paylaşmıştı.

PEPE Coin Sıfır Atar mı?

X’te, PEPE’nin boğa koşusunun henüz sona ermediğini düşünen birçok önde gelen isim var. Bunlardan biri de içerik üreticisi JAKE.

JAKE, PEPE’nin 7 milyar dolarlık piyasa değerinin hala olması gerekenden düşük olduğunu söyledi. PEPE’deki boğa koşusunun henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyleyen JAKE, bu yükseliş diğer memecoin’lerde de yükselişleri tetikleyecek.

Son yükselişler sonucunda birçok yatırımcı, PEPE işlemlerinden ciddi kazançlar sağladı. Blockchain analitik platformu Lookonchain, geçen yılın Aralık ayında PEPE satın alan bir yatırımcının saatler önce yaptığı satışla 2,5 milyon dolar kazandığını bildirdi.

Ancak memecoin’lerin yüksek fiyat dalgalanmalarına açık olduğunu, astronomik yükselişlerin ardından sert çöküşlerin yaşanabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

PEPE Coin Son Dakika Yorumlar:

Son dönemde PEPE Coin, kripto para dünyasında büyük ilgi görüyor. PEPE coin’in piyasa değeri hızla artarken, birçok yatırımcı PEPE coin yorum ve analizlerine odaklanmış durumda. PEPE coin geleceği hakkında olumlu tahminler bulunuyor,

Özellikle PEPE’nin işlem hacmindeki artış ve yeni zirveler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bitcoin (BTC) ile ilgili yorumlar da kripto piyasasının genel seyrini etkiliyor. BTC’nin piyasa liderliğini sürdürmesi, PEPE Coin ve diğer altcoinlerin performansını da etkiliyor. PEPE coin haberleri arasında, PEPE Coin’in Bitcoin’in yükseliş trendinden nasıl etkilendiği de yer alıyor.

PEPE/TRY Yorum:

PEPE/TRY paritesine bakıldığında, Türk yatırımcıların da PEPE coin’e olan ilgisi artıyor. PEPE coin’in TRY karşısındaki performansı, yatırımcılar için önemli bir gösterge. PEPE coin sıfır atar mı sorusu da sıkça gündeme geliyor, özellikle kısa vadeli kazanç peşinde olanlar için.

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Sonuç olarak, PEPE Coin’in son dönemde gösterdiği performans ve piyasa analistlerinin değerlendirmeleri, bu kripto paranın gelecekteki potansiyelini ortaya koyuyor. PEPE Coin haberleri ve piyasa analizleri ışığında, PEPE coin’in gelecekteki performansı merakla bekleniyor.