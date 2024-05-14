Memecoin’lerin toplam piyasa değeri son 24 saatte %6,6 oranında artarak 54,4 milyar dolara yükseldi.

En popüler memecoin’lerden Pepe (PEPE) ise son 24 saatte %18,8’in üzerinde değer kazanarak 0,00001096 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Pek çok kişi “Pepe neden yükseliyor?” sorusunun cevabını merak ediyor. Pepe’deki yükselişin en önemli nedenlerinden birinin “Roaring Kitty” olarak bilinen GameStop spekülatörünün 3 yıllık bir aranın ardından Twitter’a (X) dönmesi olduğu tahmin ediliyor.

PEPE Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Son 24 saatte %22’ye varan artış yaşayan PEPE, 15 Mart’tan bu yana ilk kez 0.000010 dolar seviyesini aştı ve 0.00001086 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

CoinGecko verilerine göre bu süreçte PEPE’nin işlem hacmi %290,5 oranında artarak 2,14 milyar dolara ulaştı. PEPE ayrıca 4,35 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 28. kripto para birimi oldu. Tradingview verilerine göre PEPE’deki son yükseliş, varlığın Nisan ayının ortalarından bu yana devam eden yükseliş trendindeki toparlanmayla güç kazandı.

PEPE’de RSI göstergesi de 70’e yükselerek varlık üzerindeki aşırı alış baskısını gözler önüne seriyor.

Analistlere göre, PEPE’nin yükselen trend çizgisinin altındaki 0.00000875 dolar seviyesine gerilemesi, 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalar tarafından desteklenen 0.0000070 dolar ve 0.000080 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilmeye yol açabilir.

Pepecoin (PEPE) Neden Yükseliyor?

PEPE’deki yükseliş, 2021 Haziran ayından bu yana X’teki “Roaring Kitty” hesabı kapalı olan Keith Gill’in geri dönmesiyle aynı döneme denk geldi. Roaring Kitty, 13 Mayıs’ta elindeki gamepad’le öne doğru eğilmiş bir adam çizimi paylaştı.

Twitter ve Reddit’teki kullanıcılar, bu paylaşımı Roaring Kitty’nin yeniden odaklanma sürecine başlayacağının bir işareti olarak yorumladı. Dolayısıyla bazı kullanıcılar Roaring Kitty’nin paylaşımının altına “neye yatırım yapıyoruz?” ve “tam da memecoin süper boğa sezonu sırasında” gibi yorumlar yaptı.

Roaring Kitty, 2021 yılında GameStop ve AMC Entertainment gibi hisse senetlerinin %1.000 oranında değer kazandığı meme odaklı hisse senedi çılgınlığının baş aktörlerinden biriydi.

Roaring Kitty’nin yeniden Twitter’a dönüşü, Solana merkezli GameStop memecoin’in (GME) %350’nin üzerinde artması ve AMC token’ın %900’ün üzerinde değer kazanmasıyla memecoin kategorisinde astronomik yükselişlere yol açtı.

CoinGecko verilerine göre bu süreçte Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi köklü meme coinler de yaklaşık %7 oranında değer kazandı. Roaring Kitty’nin Twitter’a geri dönmesi soncuunda GameStop hisseleri de dün Açılış Öncesi İşlemler sırasında %44 oranında değer kazandı ve ABD borsalarının açılmasıyla devre kesici uygulanana kadar %110’luk önemli bir yükseliş yaşadı.

AMC Entertainment Holdings hisseleri de Açılış Öncesi İşlemler sırasında %11 ve ABD borsalarının açılmasıyla %25 oranında değer kazandı.