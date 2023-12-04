Son 24 saatte %20 oranında değer kazanan PEPE, günün en iyi performans gösteren kripto paraları arasında yer alıyor.

Özet:

Bitcoin’in 42.000 doların üzerine yükselmesiyle kripto para piyasasının toplam değeri 1,6 trilyon dolara ulaştı. Binance tarafından yapılan bir güncellemenin de etkisiyle PEPE son 24 saatlik zaman diliminde %20 değer kazandı.

Binance tarafından kısa bir süre önce duyurulan bir kampanyaya göre kullanıcılar PEPE token’lerini krediler için teminat olarak kullanabilecek. Bu kampanya 5 Aralık’tan yılbaşına kadar geçerli olacak.

Binance, PEPE teminatıyla kredi kullanan ilk 800 kullanıcısına ödül olarak 10 milyon PEPE dağıtacağını açıkladı. Binance, kurallara uymayan veya dolandırıcılık yapan katılımcıları diskalifiye etme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Aralık ayıyla birlikte kripto para piyasası yükselişe geçti. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,6 trilyon doları aştı, bu süreçte Bitcoin %10’un üzerinde değer kazanarak 42.000 dolarla son 19 ayın zirvesini belirledi. Bitcoin’in yanı sıra altcoin’lerde de kayda değer yükselişler yaşandı. Bu altcoin’lerden bir tanesi de Pepe Coin (PEPE). CoinMarketCap verilerine göre PEPE son 24 saatte %20, son bir haftalık süreçte ise %30 oranında değer kazandı.

Peki PEPE neden yükseliyor? PEPE’deki yükselişin katalizörleri arasında iki ana faktör dikkat çekiyor. Bunlardan ilki kripto para piyasasındaki yükseliş trendi, ikincisi ise Binance’in 4 Aralık’ta duyurduğu bir kampanya.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı kampanya duyurusunda kullanıcılarının 5 Aralık’tan yılbaşına kadar PEPE token’lerini teminat olarak göstererek kredi kullanabileceğini açıkladı.

Binance kampanya süresi boyunca en az 30 dolarlık kredi kullanan ilk 800 kullanıcının her biri 10 milyon PEPE kazanacağını açıkladı. Binance, “hileli veya geçerli hüküm ve koşullara uygun olmayan” kullanıcıları diskalifiye etme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.