Bu yılın başlarında piyasaya sürülen ve kısa bir sürede en popüler meme coin’lerden biri haline gelen PEPE zor günler geçiriyor. PEPE, akıllı sözleşmesinde yapılan bir değişikliğin ardından toplulukta endişelere yol açtı ve son 24 saatte %20 oranında değer kaybetti.

Bununla birlikte Not Larva Labs’in kurucusu Jeremy Cahen, Pepe Coin’in (PEPE) kurucusunun kim olduğunu açıkladı. Sonuç olarak Pepe Coin’in anonim geliştiricisinin Zachary Testa olduğu ortaya çıktı.

🚨 @pepecoineth Dox: Here is Zachary Testa aka @degenharambe aka @LordKekLol on TG from Phoenix, AZ. He infamously bought an $865k purple Lambo with his $pepe earnings, all while his team didn’t give a cent to original Pepe the Frog creator @Matt_Furie. pic.twitter.com/93SO79bIXs — PAULY (@Pauly0x) August 24, 2023

Son 24 saatte %20 oranında düşüş yaşayan Pepe (PEPE) birkaç aylık kısa tarihindeki en kötü günlerinden birini yaşıyor. Projenin akıllı sözleşmesindeki bir değişiklik nedeniyle PEPE fiyatı ciddi şekilde değer kaybetti. Bununla birlikte PEPE’nin kurucusunun kimliği de ifşa edildi.

PEPE’deki düşüş, 16 trilyon PEPE token’inin çeşitli borsalara taşınmasının ardından gerçekleşti. Bu durum popüler meme coin projesinin geleceğine ilişkin endişeleri tetikledi ve önemli bir satış baskısına yol açtı.

CoinGecko verilerine göre PEPE fiyatı son 24 saatlik zaman diliminde %20’ye varan değer kayıpları yaşayarak gün içerisinde 0.000000811657 dolar seviyesine kadar geriledi.

Projenin akıllı sözleşmesinde yapılan bir değişiklikle PEPE’nin multisig cüzdanında işlem yapmak için gereken imza sayısı ikiye düşürüldü. Başlangıçta söz konusu multisig cüzdan işlem yapmak için sekiz ilişkili cüzdandan beşinin onayı gerekiyordu.

Bu gelişme de PEPE’deki değer kayıplarını tetikledi. Sonrasında PEPE’nin multisig cüzdanından yüklü miktarda PEPE transferi gerçekleştirildi.

Öte yandan Pepe Coin’in kurucusu olduğu iddia edilen Zachary Testa’nın başta Binance olmak üzere pek çok büyük borsadaki kimliği doğrulandı. Bu da PEPE’nin geliştiricisinin Zachary Testa olduğuna yönelik iddiaları güçlendirdi.

Not Larva Labs kurucusu Jeremy Cahen bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

İşte Phoenix, Arizona’dan Zachary Testa, nam-ı diğer @degenharambe. Pepe’den kazandığı parayla 865 bin dolarlık mor bir Lamborginhi satın aldı, üstelik Pepe the Frog meme’inin asıl yaratıcısı Matt Furie’ye tek bir kuruş bile vermedi.