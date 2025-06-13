Memecoin PEPE, son 24 saatteki %13,22’lik düşüşle 0,000001053 dolar seviyesine kadar gerilerken, haftalık bazda ise %3,5’lik düşüş kaydetti. Teknik göstergeler, yükseliş trendinin zayıfladığına işaret ediyor.

Piyasa Kar Realizasyonunda, PEPE Tehlike Altında

Kripto piyasasında görülen son yükselişin ardından, birçok büyük coin’de kar satışları başladı. Bu da, kısa vadede bir “yerel zirve” oluştuğu yönündeki beklentileri güçlendiriyor. CoinGlass verilerine göre, son 24 saatte toplamda 1,16 milyar dolarlık pozisyon likide oldu. Bunların 1,03 milyar doları long (yükseliş), 124,77 milyon doları short (düşüş) pozisyonlardan oluştu.

PEPE için Gözler Bu Seviyede: 0,000001168

PEPE, fiyat olarak şu anda 200 günlük basit hareketli ortalamanın altına sarkmış durumda. Bu seviye genellikle uzun vadeli trendin göstergesidir.

PEPE’de satış baskısı güçlendi ve fiyat 50 günlük SMA’nın işaret ettiği 0,000001168 dolar seviyesinin altına geriledi. Bu desteğin kırılması halinde PEPE “ekstra bir sıfır ekleme” riskiyle karşı karşıya kalabilir. Yani fiyat, altıncı ondalıktan yedinciye geçebilir.

Kritik Dönüm Noktası: 0,000001037

PEPE fiyatının 50 günlük ortalamanın da altına sarkmasıyla gözler sıradaki destek seviyesi olan 0,000001037 dolarda. Bu seviye, 5 Haziran’da görülen dip olarak önem taşıyor. Bu desteğin de kaybedilmesi, fiyatın yılın başındaki Ocak-Mayıs aralığına geri dönmesi anlamına gelebilir.

PEPE’nin fiyatı şu an teknik olarak sıkışmış durumda. Kırılma aşağı yönlü olursa, coin’in fiyatında psikolojik olarak etkili olacak “sıfır ekleme” senaryosu gündeme gelebilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde PEPE yatırımcılarının, özellikle 0,000001168 ve 0,000001037 seviyelerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.