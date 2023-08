Meme coin PEPE’nin akıllı sözleşmesinde yaşanan bir hareketlilik kripto para topluluğunda endişeye yol açtı.

Yakın zamanda piyasaya sürülen ve sadece günler içerisinde milyar dolarlık değerlemeye ulaşan memecoin Pepe’nin (PEPE) akıllı sözleşmesinde ilginç bir değişiklik yaşandı. PEPE’nin benimsenmesini arttırmak için kullanılan çoklu imza cüzdanındaki değişiklikler sonucu PEPE fiyatı son 24 saatte %20’ye varan değer kayıpları yaşadı.

Gerçekleştirilen değişiklikle birlikte PEPE’nin multisig cüzdanındaki coin’leri taşımak için 8 imzadan 5’i yerine artık yalnızca 2 imza gerektiriyor.

Twitter’da Crypto_Noddy adlı bir kullanıcı, PEPE akıllı sözleşmesinde multisig cüzdan için gereken imza eşiğinin 5’ten 2’ye düşürüldüğünü açıkladı. Gelecekteki borsa listelemeleri, likidite havuzları ve köprüler için likidite sağlamak üzere PEPE’nin arzının bir kısmı multisig cüzdanlara ayrılmıştı.

Blockchain dedektifi ZachXBT, PEPE’nin akıllı sözleşmesinde yapılan bu değişikliğin ardından Binance, OKX ve Bybit gibi borsalara 15,6 milyon dolar değerinde PEPE gönderildiğini duyurdu. PEPE’nin multisig cüzdanında kalan miktar, popüler meme coin’in toplam arzının %3,8’ine (10,4 milyon dolar) denk geliyor.

TLDR: They transferred out $15.6M worth of PEPE from the multisig to an EOA address. That address started depositing the funds to exchanges.

Then they changed the number of signers on the multisig from 5 -> 2 suddenly (bad security choice).

— ZachXBT (@zachxbt) August 24, 2023