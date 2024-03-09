En popüler memecoin’lerden biri olan PEPE, 2023 yılının Nisan ayında piyasaya sürüldü.

Piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmemişken astronomik yükselişler yaşayarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran PEPE, en popüler memecoin’ler arasında yer buluyor.

PEPE, 2,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle en popüler 3. memecoin konumunda. Pepe (PEPE) hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız “PEPE Nedir? Memecoin’lerdeki En Son Trend” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Bu yazımızda Mart 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki Pepe (PEPE) fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı için Pepe Coin (PEPE) Fiyat Tahminleri

2024 yılında memecoin’ler astronomik yükselişler yaşadı. Bu memecoin’lerden bir tanesi de Pepe Coin (PEPE). Veriler, PEPE’nin 26 Şubat 2024 tarihinden 9 Mart 2024 tarihine kadar %441’lik devasa bir yükseliş yaşadığını gösteriyor.

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Pepe Coin (PEPE) 2024 yılında 0.000009191 dolar ile 0.00004469 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

2025 Yılı için Pepe Coin (PEPE) Fiyat Tahminleri

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Pepe Coin (PEPE) 2025 yılında 0.000009191 dolar ile 0.00004316 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

PEPE’nin 2025 yılı için öngörülen 0.00004316 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %379,72 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı için Pepe Coin (PEPE) Fiyat Tahminleri

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Pepe Coin (PEPE) 2030 yılında 0.00002287 dolar ile 0.00003709 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

PEPE için 2030 yılı için öngörülen 0.00003709 dolarlık fiyat seviyesine yükselmesi, 2024 yılının Mart ayındaki güncel fiyatlara göre %312’lik bir artışa denk geliyor.

Pepe Coin (PEPE) 0,01 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Pepe Coin (PEPE) şu anda 0,000009 dolar seviyesinde işlem görüyor. PEPE’nin 0,01 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %111.238,6 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı tahmin algoritması, PEPE’nin 0,01 dolar seviyesine asla yükselemeyeceğini öngörüyor. CoinCodex’in algoritmasına göre 1 Ocak 2049 tarihine kadar PEPE’nin ulaşabileceği en yüksek fiyat seviyesi 0.000375 dolar.

Ancak projenin token yakım mekanizması vb. gibi çeşitli geliştirmeleri yapması durumunda arz azalacağından fiyatın şu anda öngörülemeyen seviyelere yükselmesi de mümkün.

Pepe Coin (PEPE) 0,1 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Pepe Coin (PEPE) şu anda 0,000009 dolar seviyesinde işlem görüyor. PEPE’nin 0,1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %1.113.286,30 oranında değer kazanması gerekiyor.

Pepe Coin (PEPE) 1 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Pepe Coin (PEPE) şu anda 0,000009 dolar seviyesinde işlem görüyor. PEPE’nin 1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %11.133.762,96 oranında değer kazanması gerekiyor.

Pepe Coin (PEPE) 1 TL Olur mu?

CoinCodex’in algoritmasına göre 1 Ocak 2049 tarihine kadar PEPE’nin ulaşabileceği en yüksek fiyat seviyesi 0.000375 dolar. Bu da Türk Lirası bazında 0,012 dolara denk geliyor.

Ancak unutulmamalı ki TL, dolar karşısında ciddi şekilde değer kaybediyor. Bu nedenle TL’deki değer kaybının devam ettiği senaryoda PEPE’nin 1 TL seviyesine yükselmesi mümkün olabilir.

Pepe Coin (PEPE) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Hareketli ortalamalar (MA), Pepe Coin (PEPE) analizleri için en yaygın olarak kullanılan teknik analiz göstergeleri arasında yer alıyor.

50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, teknik analizi yapılması amaçlanan varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. PEPE fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, PEPE’nin yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. PEPE fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise PEPE’nin düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Pepe Coin (PEPE) Fiyatını Etkileyen Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi PEPE fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörlerde PEPE fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir.

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Hard fork’lar

Yeni protokol güncellemeleri

Düzenlemeler

Token yakma mekanizması

Benimsenme

Siber saldırılar

Makroekonomik gelişmeler

Pepe Coin fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Pepe Coin (PEPE) Geleceği

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin devam etmesi durumunda PEPE’deki yükselişin de devam etmesi öngörülebilir. Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor.

Öte yandan PEPE’nin, DOGE ve SHIB gibi en popüler memecoin’lere meydan okumak üzere geliştirmelere ve topluluğunu genişletmeye devam etmesi durumunda ise PEPE’yi parlak bir geleceğin beklediği söylenebilir.

Pepe Coin (PEPE) Yorumları

Veriler, PEPE’nin son 30 günün 19 gününü yükselişle geçirdiğini gösteriyor. Bu da PEPE’nin kârlı bir yatırım olduğu şeklinde yorumlanıyor.

CoinGecko verilerine göre PEPE piyasaya sürüldüğü 18 Nisan 2023 tarihinden bu yana yaklaşık %16.452,6 oranında değer kazandı.

PEPE tüm zamanların en yüksek seviyesini ise 9 Mart 2024 tarihinde 0,000009793 dolarla belirledi.

Ancak hiçbir finansal varlığın sonsuza kadar yükselmeyeceğini veya düşmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Özellikle memecoin’ler, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle PEPE gibi memecoin’lere yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

Pepe Hakkında En Çok Merak Edilenler

PEPE Bir ERC-20 Token’i mi?

PEPE, Ethereum blockchain’inde geliştirilen ERC-20 tabanlı bir token’dir.

PEPE Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, PEPE, madenciliği yapılamayan token’dir, bu nedenle PEPE madenciliği yapılamaz.

Nereden ve Nasıl PEPE Satın Alınır?

PEPE’yi listeleyen bir kripto para borsasına kayıt olarak PEPE satın alabilirsiniz.

Bununla birlikte MetaMask gibi gözetimsiz kripto para cüzdanlarınızı bağlayarak Uniswap, PancakeSwap gibi merkezsiz kripto para borsaları üzerinden de PEPE satın alabilirsiniz. PEPE token’lerinizi MetaMask, Trust Wallet gibi çeşitli EVM destekli kripto para cüzdanlarında saklayabilirsiniz.

PEPE’nin listelendiği başlıca kripto para borsaları arasında Binance, OKX, Bitget, Gate.io ve KuCoin yer alıyor.

PEPE’yi Kim Geliştirdi?

Pepe, popüler internet meme’i Pepe the Frog’dan esinlenerek 2023 yılında yılında Jeremy Cahen adlı bir kişi tarafından geliştirildi.