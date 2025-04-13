Son 24 saatte yüzde 2,2 değer kazanan PEPE, şu anda 0,00000683 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto piyasasındaki toparlanmayla birlikte PEPE’ye olan ilgi yeniden artarken, vadeli işlem sözleşmelerine dair açık pozisyonlar da güçlü bir şekilde geri döndü.

Son üç günde, CoinGlass verilerine göre PEPE’nin kontrat hacmi ortalama 241 milyon dolara ulaştı. Bu, önceki üç günlük ortalamaya göre yüzde 18 artış anlamına geliyor.

Açık pozisyon verisi, yatırımcıların fiyat hareketine dair beklentisini gösteriyor. Son 24 saatte PEPE’nin işlem hacmi 600 milyon dolara yaklaşarak, dolaşımdaki arzın beşte birine ulaştı. Bu da yatırımcı ilgisinin ne kadar yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

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Geçtiğimiz hafta Dogecoin ve Shiba Inu gibi popüler memecoin’ler kayıp yaşarken, PEPE yüzde 1,8 artışla dirençli bir duruş sergiledi. Ancak token, Aralık 2023’teki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00002825 doların hâlâ yüzde 76 gerisinde konumlanıyor.

PEPE Yükselişe Geçebilir mi?

Haftalık grafiğe göre PEPE, Aralık’taki zirveden bu yana düşüş trendinde. Ancak geçmişte de üç kez zirve yaptıktan sonra ortalama iki aylık düzeltmelerin ardından yüzde 200 ile yüzde 370 arasında değişen güçlü sıçramalar kaydetti.

Son düşüş sırasında 0,00000580 dolar seviyesinde alıcı bulan token, bu seviyeyi koruyabilirse yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalayabilir. Böylece fiyatın yeniden zirveye yaklaşmasına zemin hazırlanabilir.

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Peki, teknik göstergeler de olumlu seyrederken PEPE gerçekten 1 dolara ulaşabilir mi? Mevcut durumdaki fiyat göz önüne alındığında bu hedef uzak görünüyor. Ancak kripto piyasası, özellikle meme coin’lerde “imkânsız” gibi görünen yükselişlerle dolu. Eğer piyasa genelinde olumlu hava devam ederse, PEPE de Dogecoin ya da Shiba Inu’nun erken dönem başarısını tekrarlayabilir.