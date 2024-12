Bu yazımızda 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki PNUT fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

Solana tabanlı memecoin Peanut the Squirrel (PNUT), sadece birkaç gün içerisinde kripto para piyasasındaki en büyük memecoin’lerden biri olmayı başardı. PNUT’ın başarısında Elon Musk’ın paylaşımları da etkili oldu. Hatta Elon Musk, 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı paylaşımda “ABD bir sincap ve memecoin tarafından kurtarıldı.” ifadesine yer verdi.

America was saved by a squirrel and a meme coin! — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

PNUT nedir, neden yükseliyor, neden bu kadar popüler? Bu yazımızda PNUT hakkında bilinmesi gerekenlere ve PNUT fiyat tahminlerine değineceğiz.

Peanut the Squirrel (PNUT) adlı memecoin, New York’ta yaşayan ve sosyal medyada büyük bir üne kavuşan Peanut isimli bir sincabın trajik hikâyesinden esinlenerek oluşturuldu. Peanut, beş haftalıkken annesiz kaldı ve Mark Longo adlı New York sakini tarafından sahiplenildi. Günlük yaşamı ve insanlarla etkileşimleri sosyal medyada paylaşılan Peanut, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Ancak, New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı’nın (DEC) düzenlediği bir baskın sonrası Peanut ve Fred adlı bir rakun, kuduz testi için yetkililer tarafından uyutuldu.

Bu olay, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı ve hatta bazı siyasi figürlerin de dikkatini çekti. Özellikle, Elon Musk’ın Twitter’da Peanut’ın trajik sonuna atıfta bulunan paylaşımları, PNUT token’in popülaritesini arttırdı.

“If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine” Obi PNut Kenobi pic.twitter.com/dD2Xo0fSkr — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024

Bu ilgi, PNUT’un piyasa değerinin hızla yükselmesine yol açtı ve token, kısa sürede 2,4 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşmıştır.

PNUT, topluluk odaklı bir proje olarak, Peanut’ın anısını yaşatmayı ve hayvan haklarına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Ancak, memecoin’lerin doğası gereği yüksek volatiliteye sahip olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Peanut the Squirrel (PNUT) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

2021 yılında kısa süre içerisinde astronomik yükselişler yaşayarak yaklaşık 2,44 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan Peanut the Squirrel (PNUT) böylelikle kripto para piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekmeye başardı.

2024 yılı itibariyle 1,429 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Peanut the Squirrel (PNUT) geleceği merak ediliyor. Bu yazımızda CoinCodex ve çeşitli platformlardaki Peanut the Squirrel (PNUT) fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı için Peanut the Squirrel (PNUT) Fiyat Tahminleri

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Peanut the Squirrel (PNUT) tokeninin 2024 yılında 1,218957 dolar ile 3,88 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. PNUT’ın 3,88 dolar hedefine ulaşabilmesi için %171,58 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı için Peanut the Squirrel (PNUT) Fiyat Tahminleri

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Peanut the Squirrel (PNUT) tokeninin 2025 yılında 1,218957 dolar ile 4,19 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. PNUT’ın 4,19 dolar hedefine ulaşabilmesi için %195,09 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı için Peanut the Squirrel (PNUT) Fiyat Tahminleri

CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Peanut the Squirrel (PNUT) 2030 yılında 3,19 dolar ile 7,95 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor. PNUT’un 7,95 dolarlık fiyat hedefine ulaşabilmesi için %460,38 oranında değer kazanması gerekiyor.

Elon Musk gibi önde gelen isimlerin desteği, kripto para piyasasındaki gelişmeler ve memecoin’lere yönelik ilgi gibi gelişmeler, PNUT fiyatını ciddi ölçüde etkileyebilir.

Peanut the Squirrel (PNUT) 10 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Peanut the Squirrel (PNUT) 2024 yılının Aralık ayı itibariyle 1,43 dolar seviyesinde işlem görüyor. PNUT’un 10 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %626,09 oranında değer kazanması gerekiyor.

Peanut the Squirrel (PNUT) 100 Dolara Yükselebilir mi?

PNUT’un 100 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %7.169,56 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat tahmin algoritması PNUT’ın hiçbir zaman 100 dolara ulaşamayacağını öngörüyor. Algoritmaya göre PNUT’ın ulaşabileceği en yüksek seviye 2048 yılı için öngörülen 58,15 dolar seviyesi.

Peanut the Squirrel (PNUT) 1.000 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre Peanut the Squirrel (PNUT) şu anda 0,00004312 dolar seviyesinde işlem görüyor. PNUT’un 1.000 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan yaklaşık %73.898,03 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat tahmin algoritması PNUT’ın hiçbir zaman 1.000 dolara ulaşamayacağını öngörüyor. Algoritmaya göre PNUT’ın ulaşabileceği en yüksek seviye 2048 yılı için öngörülen 58,15 dolar seviyesi.

Peanut the Squirrel (PNUT) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Hareketli ortalamalar (MA), Peanut the Squirrel (PNUT) analizleri için yaygın olarak kullanılan teknik analiz göstergeleri arasında yer alıyor.

50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. PNUT fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, yükseliş trendine işaret ederken; fiyatın bu seviyelerin altına inmesi, düşüş trendini gösterebilir.

Teknik analizlerde ayrıca Fibonacci seviyeleri ve RSI (Göreceli Güç Endeksi) gibi göstergeler de yatırımcıların yön bulmasına yardımcı olabilir.

Peanut the Squirrel (PNUT) Fiyatını Etkileyen Faktörler

PNUT fiyatı da diğer kripto paralarda olduğu gibi arz ve talebe göre şekillenir. Bunun dışında fiyatı etkileyen faktörler şunlar olabilir:

Elon Musk ve diğer ünlülerin paylaşımları

Topluluk desteği ve sosyal medya etkisi

Piyasa duyarlılığı ve spekülasyonlar

Borsa listelemeleri

Kripto para piyasası trendleri

Peanut the Squirrel fiyatına ilişkin tahminlerde balina aktivitelerinin etkisinin göz önünde bulundurulması faydalı olabilir. Kripto piyasalarının küçük olması nedeniyle balinalar fiyat üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Peanut the Squirrel (PNUT) Hakkında En Çok Merak Edilenler

Peanut the Squirrel (PNUT) Nedir?

Peanut the Squirrel (PNUT), Solana blockchain’i üzerinde geliştirilmiş, topluluk odaklı bir memecoin’dir. Solana ağında piyasaya sürülen Peanut the Squirrel (PNUT), sadece birkaç gün içerisinde 2 milyar dolarlık piyasa değerini aşarak kripto para piyasasındaki en büyük memecoin’lerden biri olmayı başardı.

Peanut the Squirrel (PNUT) Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, Peanut the Squirrel madenciliği yapılamaz. Pump.fun platformunda başlatılan PNUT, önceden belirlenmiş bir arz ile piyasaya sürülen bir token olduğu için madencilik işlemi desteklenmemektedir.

Nereden ve Nasıl Peanut the Squirrel (PNUT) Satın Alınır ve Saklanır?

Peanut the Squirrel (PNUT), listeleyen kripto para borsalarından kolayca satın alınabilir. 2024 yılının Aralık ayı itibariyle PNUT’ın listelendiği başlıca kripto para borsaları şu şekilde: Binance, OKX, Bitget, Gate.io ve HTX.

Sonuç

PNUT Coin, özellikle son dönemde kripto para yatırımcılarının ilgisini çeken bir meme token olarak dikkat çekiyor. “PNUT Coin Nedir?” ve “PNUT Coin Nasıl Alınır?” gibi aramalar, tokenin popülerleşmesiyle birlikte sıkça yapılan sorgular arasında yer alıyor. Yatırımcılar, “PNUT Coin Yorumları” ve “PNUT Coin Geleceği” üzerinden tokenin potansiyelini anlamaya çalışırken, fiyat dalgalanmaları da “PNUT Coin Fiyat Tahminleri” ve “PNUT Coin Grafik” analizlerini öne çıkarıyor. Öte yandan yatırımcılar “PNUT Coin Hangi Borsalarda Var?” sorusu, yatırımcıların bu tokeni kolayca satın alabileceği platformları araştırıyor. Tüm bu bilgiler, PNUT’un hızla büyüyen bir topluluğa sahip olduğunu ve yatırımcıların bu token hakkında daha fazla bilgi edinme ihtiyacı hissettiğini gösteriyor.