Popüler memecoin Peanut (PNUT), Elon Musk’ın paylaşımlarıyla yükseliş trendini sürdürüyor. Kısa bir süre önce Binance borsasında listelenen PNUT son 24 saatte %271 oranında değer kazanarak 1,79 dolara ulaştı ve piyasa değeri de bu süreçte 1,79 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Ana Destek Seviyeleri: 1,5 dolar, 0,86 dolar

Ana Direnç Seviyeleri: 1,6 dolar, 2,1 dolar

1. Güçlü Ralli Devam Ediyor

Peanut, son dip seviyesinden bu yana yaklaşık %1.800’lük çarpıcı bir yükseliş kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Peanut (PNUT) tüm zamanların en yüksek seviyesini kısa bir süre önce 1,79 dolarla kaydetti. Kısa bir geri çekilmenin ardından hızla toparlanarak yükselişe geçen PNUT’ta görünüm güçlü ve pozitif.

2. Zayıflık Belirtisi Yok

Peanut’ın yükselişi güçlü bir ivme ile devam ederken, dört saatlik grafiklerdeki RSI göstergesi dikkat çekiyor. RSI göstergesi, 90 puana yaklaşarak aşırı alım bölgesine işaret ediyor ve bu da mevcut seviyelerden alım yaparken dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. İdeal olarak, daha uygun bir giriş noktası beklemek tavsiye ediliyor.

3. Alıcılar Piyasayı Ele Geçirdi

Peanut, Binance’te listelendikten sonra alım hacmi hızla arttı ve sürekli yüksek seviyelerde seyrediyor. Bu trend devam ettiği sürece, Peanut’ın 1,6 dolar ve 2,1 dolar seviyelerine ulaşma potansiyeli bulunuyor. Yine de, bu memecoin’in gerçek bir kullanım amacının olmadığını ve sadece bir memecoin olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Peanut, kısa vadede güçlü bir performans sergileyerek memecoin avcılarının radarına girmiş durumda ancak yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.