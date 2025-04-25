Simon’s Cat meme coin’ini piyasaya süren Anonymous Labs, ünlü İngiliz dizisi Peaky Blinders temalı bir blockchain oyunu geliştirmek için Banijay Rights ile ortaklık kurdu. Yapılan açıklamaya göre, oyun 2026 yılında piyasaya sürülecek.

Yeni oyun, Birinci Dünya Savaşı sonrası Birmingham’da geçecek ve oyunculara etkileşimli görevler, aksiyon sahneleri ve token’laştırılmış oyun içi para birimi sunacak. Oyun, tarihî Peaky Blinders çetesinden esinlenen diziye dayanıyor.

Öte yandan henüz oyunla ilgili hangi blokzincir ağının kullanılacağı ya da ekonomik yapısının nasıl olacağına dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Banijay Rights’ın Lisans ve Ürün Direktörü David Christopher, “Peaky Blinders kültürel bir fenomene dönüştü. Bu evreni Web3’e taşıyacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Proje, dijital eğlencenin geleceğine güçlü bir adım.” açıklamasında bulundu.

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2013-2022 yılları arasında yayımlanan ve dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Peaky Blinders, hâlâ Netflix’te izlenebiliyor. Dizide Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory gibi ünlü oyuncular rol aldı.

Anonymous Labs daha önce Simon’s Cat çizgi karakterine dayanan CAT adlı meme coin’i piyasaya sürmüştü. CoinGecko verilerine göre, CAT token’ın piyasa değeri yaklaşık 45 milyon dolar. Son iki haftada yüzde 41 değer kazansa da aylık bazda hâlâ yüzde 16 düşüşte.

Şirket yöneticileri Joris Van Velzen ve Wojciech Gruszka, “Peaky Blinders’ı Web3 evrenine taşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Simon’s Cat ile elde ettiğimiz başarı, güçlü markaların blockchain alanında nasıl değer yaratabileceğini gösterdi.” ifadelerini kullandı.