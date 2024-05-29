PayPal tarafından piyasaya sürülen sabit koin PYUSD için Solana ağı desteği geldi. Kullanıcılar artık CryptoCom, Phantom ve Paxos aracılığıyla PYUSD’yi Solana ağında kullanabilecek.

PayPal’ın blockchain, kripto ve dijital para birimlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jose Fernandez da Ponte konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Jose Fernandez da Ponte, PayPal’ın PYUSD ile ödemeler ve eşler arası para transferleri için Solana’nın potansiyeline ilgi duyduğunu söyledi.

Ethereum’dan Solana’ya Geçiş

PayPal, 2023 yılının Ağustos ayında ABD doları ve ABD Hazine bonoları gibi varlıklarla 1:1 oranında desteklenen Ethereum tabanlı stabilcoin’i PYUSD’yi piyasaya sürmüştü. Solana Foundation’dan ödeme genel müdürü Sheraz Shere, projelerin genelde ilk olarak Ethereum ağında başlatıldığını, ancak ölçeklenme ve çok çeşitli kullanım alanlarında çalışabilme isteği olduğunda Solana’ya geçiş yaptıklarını belirtti

Shere, Visa’nın da benzer bir yol izlediğini ve Ethereum üzerinde başlattığı stabilcoin için sonrasında Solana ağı desteği de eklediğini söyledi.

Solana ağı, Ethereum’a kıyasla daha düşük işlem ücretlerine ve daha yüksek işlem kapasitesine sahip. Bu nedenle ödemeler konusunda Ethereum’dan daha iyi bir aday.

PYUSD’nin Mevcut Durumu ve Gelecek Planları

PayPal PYUSD için potansiyel kullanım alanlarını keşfetmeye başladı. Henüz şu ana kadar yeni bir ürün duyurulmasa da PayPal’ın sınır ötesi ödeme hizmeti Xoom, kullanıcıların havale gibi işlemler için PYUSD transferlerini desteklemeye başladı.

CoinGecko verilerine göre PYUSD şu anda piyasa değerine göre en büyük 13. stabilcoin konumunda. DeFiLlama verileri, Solana ağındaki stablecoin işlemlerinin yaklaşık %97’lik kısmı USDT ve USDC ile gerçekleştiriliyor.

PayPal’ın kripto ve blockchain kıdemli başkan yardımcısı Fernandez da Ponte, şirketinin kripto paraların benimsenmesi konusunda uzun vadeli bir stratejiye sahip olduğunu söyledi. Ponte, PayPal’ın 10 yıllık kripto para stratejisinin dördüncü yılında olduğunu belirtti.