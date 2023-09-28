PayPal kısa bir süre önce NFT transferlerini ve alım satımını kapsayan bir patent başvurusunda bulundu.

Dünyanın en popüler dijital ödeme sağlayıcılarından PayPal, kripto para ve blockchain alanlarındaki hamlelerine bir yenisini daha ekledi. 21 Mart 2023 tarihinde yapılan patent başvurusu, 21 Eylül’de kamuoyuyla paylaşıldı.

PayPal’ın patent başvurusunda bulunduğu sistem, kullanıcıların zincir dışı (off-chain) bir şekilde NFT işlemleri gerçekleştirmesine ve NFT’lerini diğer PayPal kullanıcılarına aktarmasına olanak sağlıyor. PayPal’ın patent başvurusu, söz konusu sisteme ilişkin zincir dışı işlemlerin gerçekleştirilmesini teknik açıklamalar ve görsellerle açıklıyor.

Patent başvurusunun özet kısmında şu ifadeler yer alıyor:

Hizmet sağlayıcı ile ilişkili çok sayıda dijital cüzdanın NFT pazarına erişimi sağlanır. NFT pazaryeri, hizmet sağlayıcıdan farklı bir kurumla ilişkili merkezsiz bir blockchain ağına bağlıdır.

PayPal’ın patent başvurusunda bulunduğu sistem, NFT pazaryerinde zincir dışı işlemler gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Bununla birlikte sistemdeki tüm dijital cüzdanlar, bir hizmet sağlayıcı aracılığıyla birbiriye bağlantılı bir şekilde çalışıyor.

PayPal’ın bu hamlesi, 2021 yılında patlak veren NFT çılgınlığından yaklaşık 2 yıl sonra geldi. O dönemde Bored Ape Yacht Club (BAYC) gibi popüler NFT koleksiyonlarının taban fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Ancak aradan geçen iki yılı aşkın sürede bu koleksiyonlar ve doğal olarak NFT sektörü ciddi anlamda güç kaybetti. Buna rağmen NFT’ler ana akımda bir şekilde popülaritelerini sürdürmeye devam ediyor.

PayPal bu hamlesiyle birlikte 2023 yılın ikinci yarısında kripto para alanındaki girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Hatırlanacağı üzere PayPal geride bıraktığımız Ağustos ayında Paxos Trust Company ortaklığında stabilcoin’i PayPal USD’yi (PYUSD) piyasaya sürdüğünü açıklamıştı.

Yine çok kısa bir süre önce lider donanım cüzdanı üreticisi Ledger, PayPal entegrasyonunu duyurdu. Aynı dönemde PayPal, kullanıcılarının hesapları aracılığıyla kripto paralara etkileşime girmesine olanak sağlayan ‘Kripto Para Birimleri Merkezi’ özelliğini tanıttı.

Resmi açıklamaya göre PayPal’ın ‘Kripto Para Birimleri Merkezi’ özelliği, kullanıcılarının kripto para almasına, satmasına ve saklamasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte PayPal kullanıcıları dijital varlıklarıyla PayPal’ın stabilcoin’i PYUSD arasında takas yapabiliyor.

Sonuç olarak PayPal’ın NFT ürünüyle ilgili olarak yaptığı bu patent başvurusunun onaylanması durumunda ‘Kripto Para Birimleri Merkezi’ özelliğini NFT’leri de kapsayacak şekilde güncellemesi bekleniyor. Şimdilik PayPal’ın bu patent başvurusu bekleme sürecinde.