PayPal’ın eski Başkanı David Marcus, Bitcoin ve yapay zeka teknolojisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Marcus’un açıklamaları kripto para topluluğunda heyecan yarattı.

Özet:

David Marcus, Bitcoin’in gelecekte yapay zekanın yerel para birimi olacağını söyledi.

Marcus’a göre yapay zekanın çeviri hizmetlerinde kullanılmasına ilişkin gelişmelerden yola çıkarak yapay zekanın kendi bağımsız dilini oluşturabileceğini öngördü.

Bitcoin’in son haftalardaki inişli çıkışlı fiyat hareketlerine rağmen PayPal eski Başkanı David Marcus, lider kripto para birimi BTC’ye yönelik pozitif açıklamalarda bulundu. Bitcoin for Corporations 2024 etkinliğinde Michael Saylor ile konuşan David Marcus, Bitcoin’in gelecekte yapay zekanın yerel para birimi olacağını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından kurumsal liderlerin, finans yöneticilerinin ve teknoloji inovatörlerinin bir araya geldiği Bitcoin for Corporations etkinliğinde Bitcoin’in kurumsal dünyadaki rolü tartışıldı.

PayPal eski Başkanı David Marcus, Bitcoin ve yapay zeka teknolojisine ilişkin açıklamaları, kripto para topluluğunda geleceğe dair iyimserlik yarattı.

Yapay Zekanın Para Birimi: Bitcoin

David Marcus açıklamasında dijital para birimlerinin dinamik doğasına değindi ve küresel çapta dijital değer biçiminin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bitcoin’in kendine has özelliklerinden bahseden David Marcus, BTC’nin kripto para sektöründe tarafsızlık konusunda lider olduğunu söyledi.,

David Marcus konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Eğer Bitcoin’i yapay zeka işlemlerinin hızında süper verimli, süper hızlı ve gerçek zamanlı hale getirirseniz, bu temelde yapay zekanın yerel para birimi olacaktır.

David Marcus ilginç bir benzetme yaparak Google’ın çeviri hizmetleri başta olmak üzere yapay zeka tabanlı çeviri hizmetleriyle paralellikler kurarak yapay zekanın kendi tarafsız dilini geliştirme yeteneğine dikkat çekti. Marcus, Bitcoin yatırımcılarını heyecanlandıran bir fikir ortaya atarak “Peki, yapay zekalar arasındaki değer aktarımını sağlayan varlık hangisi olacak?” sorusunu yöneltti.

Marcus sorusunu kendisi cevapladı ve “Kesinlikle Bitcoin olacak. Çünkü Bitcoin internetteki değerin nötr dili ve doğal bir aday.” ifadelerini kullandı. David Marcus’un açıklamaları kripto para topluluğunu heyecanlandırdı.