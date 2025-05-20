Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Fransız istihbaratını, çocuk koruma ve terörle mücadele bahanesiyle Doğu Avrupa’da siyasi gözetim yapmakla suçladı. Durov, Fransız yetkililerin Telegram’dan istediği verilerin asıl amacının, bölgedeki jeopolitik çıkarlar olduğunu öne sürdü.

Durov: “Çocuk Koruma Soruşturmaları Bir Kılıf”

Durov, X’te yaptığı açıklamada, Fransa dış istihbarat ajansı DGSE ile doğrudan görüştüğünü ve bu görüşmelerin çocuk istismarı ile terör içeriklerini engelleme gerekçesiyle yapıldığını söyledi. Ancak Durov’a göre gerçek amaç siyasi izleme ve baskıydı.

Durov, 2018’den bu yana Telegram’da çocuk istismarıyla mücadele için içerik parmak izi, özel moderasyon ekipleri, STK hatları ve şeffaflık raporları gibi kapsamlı önlemler alındığını belirtti. “Telegram’ın çocuk istismarı içeriklerini kaldırmadığı imasını yapmak bir manipülasyon taktiğidir.” dedi. Fransız taleplerinin ise yanıltıcı şekilde sunulduğunu iddia etti.

Telegram CEO’su Durov, Ağustos 2024’te Paris’teki Le Bourget Havalimanı’nda gözaltına alındı ve birkaç gün sorgulandıktan sonra, Telegram’ın aşırılıkçı içerik yönetimiyle ilgili suçlamalarla resmi olarak soruşturma kapsamına alındı. 5 milyon euro kefaletle serbest bırakıldı.

DGSE, Durov’la temas kurduklarını ve ona Telegram’daki terör tehditleri ve çocuk istismarı içerikleriyle mücadele sorumluluğunu “sert bir şekilde” hatırlattıklarını kamuoyuna açıkladı.

X’teki bir yorumcu ise, Fransız yetkililerin çocuk koruma bahanesiyle muhalifleri takip etmeye çalıştığını öne sürdü: “IP adreslerini istiyorlar çünkü Romanya’daki çalıntı seçimleri ve Ukrayna’daki yolsuzluğu eleştiren muhafazakarları tespit etmek istiyorlar.”

Siyasi analist John Macgregor da Durov’u destekleyerek, “Senin dürüst ve güvenilir olduğuna dair bir itibarın var. Fransız istihbaratının ise yalan, entrika ve cinayetle anılan bir geçmişi… Bu konuda sana güvenebilirim.” dedi.

Fransa, Romanya Seçimlerine Müdahale İddiasını Reddediyor

Durov, Fransız istihbarat şefi Nicolas Lerner’in Romanya’daki başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü. Durov, Lerner’in Paris’teki Hôtel de Crillon’daki özel bir görüşmede, seçim öncesi Romanya’daki muhafazakar seslerin Telegram’dan engellenmesini istediğini, ancak bu talebi reddettiğini belirtti: “Rusya, Belarus veya İran’daki protestocuları engellemedik, Avrupa’da da bunu yapmayacağız.”

Fransız istihbaratı ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Telegram’dan herhangi bir seçimle bağlantılı hesabın yasaklanmasını talep etmediklerini yineleyerek iddiaları reddetti.

Kremlin ise, Fransa’nın Romanya’daki seçimlere müdahale ettiği iddialarının yeni olmadığını belirtti: “Avrupa ülkeleri, Fransa, İngiltere ve Almanya başka ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor; bu yeni bir durum değil.” dedi.

Telegram, 35 Milyar Dolarlık Yasa Dışı Kripto Ağını Çökertti

Telegram ayrıca, “Haowang Guarantee” (eski adıyla Huione Guarantee) ve “Xinbi Guarantee” isimli iki büyük yasa dışı kripto pazarını kapattı. Bu platformlar üzerinden toplamda 35 milyar dolardan fazla stabilcoin işlemi yapıldığı tespit edildi.

Blockchain analiz firması Elliptic’in araştırmasına göre, bu ağlar Çinli suç örgütleriyle bağlantılı büyük ölçekli kripto para dolandırıcılık faaliyetlerine ev sahipliği yapıyordu. Sadece Huione Guarantee 2021’den bu yana 27 milyar doları, Xinbi Guarantee ise 2022’den bu yana 8,4 milyar doları aşkın yasa dışı stabilcoin işlemine aracılık etti. Bu rakamlar, Silk Road ve AlphaBay gibi karanlık ağ pazarlarının işlem hacmini kat kat aşıyor.