ABD Başkanı Donald Trump tarafından SEC Başkanı olarak aday gösterilen Paul Atkins hala göreve başlayamadı. Kripto para topluluğu sürecin neden uzadığını merak ediyor.

Atkins’in göreve başlayabilmesi için Senato Bankacılık Komitesi önüne çıkacağı duruşmaya çıkması gerekiyor ve bu henüz planlanmadı. Bu duruşma gerçekleşmeden ABD Senatosu’nda oylamanın gerçekleşmesi mümkün değil.

Bu gecikme, Atkins’in eski SEC Başkanı Gary Gensler’in kripto para şirketlerine yönelik sert uygulamalarını sona erdirme ve Trump yönetiminin kripto dostu politikalarını başlatma planlarını sekteye uğratıyor. Geçmişte bu tür gecikmeler birçok kez yaşandı. Biden tarafından 2021 yılının Ocak ayında aday gösterilen Gensler, o yılın Nisan ayında göreve başlamıştı. Trump’ın 2017 yılının Ocak ayında aday gösterdiği Jay Clayton ise Mayıs ayında göreve başlayabilmişti.

SEC Yeniden Yapılanıyor: Süreci Kripto Anne Yönetiyor

Atkins’in onay süreci devam ederken, SEC’te kripto para politikalarını “Kripto Anne” olarak anılan Hester Peirce yönlendiriyor. Peirce, SEC’in yeni oluşturduğu kripto görev gücünün başında bulunuyor. Gensler’in yönetiminin kripto paralar için net düzenlemeler getirmek yerine kripto para şirketlerine dava açtığını belirten Peirce “Bu karmaşaya girmek uzun zaman aldı, çıkmak da zaman alacak.” ifadelerini kullandı.

Kripto Anne, kripto para sektörünün yaptırımlar yoluyla düzenlenmesi yerine açık kurallar getirilmesi gerektiğini belirtti.

Wall Street’in Umudu Atkins

Atkins’in göreve gelmesi yalnızca kripto sektörü için değil, borsa ve halka arz piyasaları için de kritik bir gelişme olarak görülüyor. Wall Street, Paul Atkins döneminde düzenleyici engellerin azalmasını ve yeni halka arz dalgalarının başlayacağını öngörüyor.

Zira Gary Gensler döneminde Wall Street sıkı düzenlemelere ve cezai yaptırımlara maruz kaldı. Kurumsal şeffaflık kurallarının sertleştirilmesi, borsaya açılmayı zorlaştırarak IPO piyasasını baskı altında bırakmıştı.

Geçmişte George W. Bush döneminde de SEC’te görev alan Paul Atkins’in iş dünyası odaklı bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor. Atkins liderliğinde Biden döneminde yürürlüğe giren bazı finansal düzenlemeler geri alınabilir.

Buna karşın, IPO piyasasında temel sorunlar hâlâ devam ediyor. Şirketler, mevcut özel sermaye bolluğu sayesinde borsaya açılmaya daha az ihtiyaç duyuyor. Ayrıca, halka arz süreci yüksek düzenleyici maliyetler ve olası davalar nedeniyle cazibesini yitiriyor.

Atkins’in SEC politikaları hakkında detaylı bir plan açıklamaması hâlâ belirsizlik yaratıyor. Ancak edinilen bilgilere göre Atkins’in Mart ayında göreve başlayabileceği öngörülüyor. Atkins, 2017 yılında Bloomberg’e verdiği röportajda borsaların cazibesini azaltan en önemli iki faktörün düzenleme maliyetleri ve dava riskleri olduğunu söylemişti. Atkins’in SEC Başkanı olarak görev süresinde nasıl bir politika izleyeceği merakla bekleniyor.