11 yıldır hapishanede olan Ross Ulbricht, 40 yaşına girmek üzere. Buna rağmen Ross Ulbricht cezasının henüz başında.

FBI tarafından çökertilen dark web pazar yeri Silk Road’un Dread Pirate Roberts lakaplı kurucusu, yarın yani 27 Mart’ta 40 yaşına girecek. 29 yaşındayken iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht, 11 yılını demir parmaklıklar ardında geçirdi.

Ross Ulbricht’in doğum günü yaklaşırken kripto para topluluğu da Ulbricht’in hapis cezasının son bulması için ABD’li makamlara çağrıda bulunmaya başladı.

Ross Ulbricht’e İlişkin Son Haberler

Ross Ulbricht, 2011yılında Silk Road’u kurdu. O dönemde Tor ağı üzerinden erişim sağlanan dark web pazar yeri Bitcoin’i ödeme yöntemi kullanarak çok sayıda yasadışı ürün ve hizmet satılan bir internet sitesiydi. Silk Road’un işlem hacminin devasa boyutlara ulaşması, kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti.

FBI tarafından yapılan takip kapsamında 2013 yılında Ross Ulbricht yakalandı ve Silk Road çökertildi.

Kripto para topluluğunda bir takım kişiler, Ross Ulbricht’in serbest bırakılması için çeşitli kampanyalar düzenledi. Ancak şu ana kadar bu çabalar sonuçsuz kaldı.

Hapishanede olmasına rağmen Twitter (X) hesabını aktif bir şekilde kullanan Ross Ulbricht, Mart ayının ortalarında yeni bir hücreye taşındığına dair paylaşım yapmıştı.

Ross Ulbricht 20 Mart’ta yaptığı paylaşımda ise üç yıl aranın ardından artık sabahın erken saatlerinde dışarı çıkmasına ve kuşların ötüşünü dinlemesine izin verildiğini paylaştı.

Bundan tam bir yıl önce Mart 2023’te yaptığı paylaşımda 30’lu yaşlarını hapishanede geçirdiğini söyleyen Ulbricht, bu süreçte hatalarından ders çıkarmak, kendisini geliştirmek ve başkalarının da aynı hataları yapmaması için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi:

Umarım bir gün özgür bir adam olarak da hatalarımı telafi edebilirim.

ABD Silk Road’tan Ele Geçirdiği BTC’leri Satıyor

Bu yılın başlarında ABD Bölge Mahkemesi, Silk Road operasyonunda ele geçirilen 130 milyon dolar değerindeki BTC’lerin satılması ve elde edilen gelirin federal bütçeye eklenmesine onay verdi.

Söz konusu Bitcoin’ler Ryan Farace ve Sean Bridges adlı Silk Road operatörlerinden ele geçirilmişti.