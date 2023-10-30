RSTLSS, Shiba Inu’ nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium ile ortaklık kurdu.

Özet:

RSTLSS ile Shibarium ortaklıklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında Shibarium, RSTLSS UGC geliştirici platformuna entegre edilecek ve web3 ile oyun alanlarındaki girişimler teşvik edilecek.

RSTLSS daha önce de Paris Hilton’un “11:11 Media” adlı şirketiyle ile ortaklık kurmuştu.

Shibarium’un sürekli olarak genişlemesi, Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatında yükselişleri tetikleyebilir.

Shiba Inu’nun Kurduğu Son Ortaklık

En popüler memecoin ekosistemlerinden Shiba Inu, UGC içerik oluşturucu platformu RSTLSS ile güçlerini birleştirdi. Bu ortaklık kapsamında Shibarium, RSTLSS platformuna entegre edilecek. Shiba Inu’nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

SHIB ve Shibarium blockchain’i için daha mükemmel bir ortak hayal edemezdik. RSTLSS’nin UGC araçları, ister 2D ister 3D, ister sıradan ister profesyonel olsun, herhangi bir içerik oluşturucunun kolayca bir marka oluşturmasına ve kendi dijital ürünlerinin yanı sıra çapraz platform ve çapraz oyun motorunun ticaretini yapmasına olanak tanıyor.

RSTLSS kurucusu Charli Cohen ise ortaklıkla ilgili olarak şunları kaydetti:

Web3’te toplu olarak değişim yaratmak için çok daha fazla güce sahip olduğumuzdan silolar halinde çalışmaktan kaçınmamız gerekiyor. RSTLSS’nin UGC teknolojisi ve bu topluluğun ve Shibarium blok zincirinin önümüzdeki aylarda ve yıllarda RSTLSS’nin büyümesine nasıl yardımcı olacağını görmek için çok heyecanlıyım.

2023 yılının başlarında RSTLSS, Paris Hilton’ın kurucususu olduğu 11:11 Media adlı eğlence şirketiyle ortaklık kurmuştu.

Shibarium’un Genişlemesi SHIB’i Nasıl Etkileyecek?

Shibarium’un gelişmesinin, SHIB fiyatını yükselişe geçirebilecek katalizörlerden biri olduğuna inanılıyor. İşlem hızlarını arttıran ve işlem maliyetlerini düşüren Shibarium’la birlikte Shiba Inu (SHIB) ekosistemini artık bir memecoinden çok daha fazlasını vadediyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdimiz üzere Shibarium ağı son dönemde birçok önemli kilometre taşını geride bıraktı. Shibarium ağında toplam işlem sayısı 3,5 milyonu aştı, ağda çıkarılan toplam blok sayısı da 1,3 milyonun üzerine yükseldi.