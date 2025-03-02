Paribu, 2016 yılında Yasin Oral tarafından kurulan Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biridir. Kullanıcılarına hızlı ve güvenli bir şekilde kripto para alım-satım hizmeti sunan platform, Bitcoin (BTC) ve birçok altcoini desteklemektedir. Paribu, 7/24 işlem imkânı sunarak yatırımcıların piyasa hareketlerine anında tepki vermesini sağlar.

Paribu’da Nasıl Hesap Açılır?

Adım Adım Üyelik Süreci

www.paribu.com adresine girin veya mobil uygulamayı indirin. “Hemen Üye Ol” butonuna tıklayın. E-posta adresinizi ve telefon numaranızı girin. Güçlü bir parola belirleyin. Kimlik doğrulamasını tamamlayarak hesabınızı aktif hale getirin. Telefon numaranızı doğruladıktan sonra iki aşamalı doğrulamayı (2FA) etkinleştirin.

Paribu’da Listelenen Coin’ler

Paribu, Bitcoin (BTC) başta olmak üzere Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Solana (SOL), Cardano (ADA) gibi popüler altcoin’leri desteklemektedir. Platform, zaman zaman yeni kripto paraları ekleyerek yatırımcıların portföy çeşitliliğini artırmasına yardımcı olur.

Güncel listeye ulaşmak için www.paribu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Paribu Alım-Satım İşlemleri

Hızlı ve Gelişmiş Alım-Satım Seçenekleri

Hızlı Al-Sat: Basit ve hızlı işlem yapmak için kullanılır.

Gelişmiş Al-Sat: Limit, stop ve piyasa emirleri ile profesyonel işlem imkânı sunar.

Emir Türleri

Piyasa Emri: Anlık fiyat üzerinden işlem yapma imkânı sağlar.

Limit Emri: Kullanıcı belirlenen fiyat seviyesinde alım-satım yapabilir.

Stop Emri: Belirlenen fiyat seviyesine ulaşınca otomatik işlem gerçekleşir.

Paribu Türk Lirası ve Kripto Para Yatırma & Çekme İşlemleri

TL Yatırma ve Çekme

Banka transferi ile TL yatırma ve çekme işlemleri yapılabilir.

IBAN tanımlayarak hızlı TL çekme işlemi gerçekleştirilebilir.

Kripto Para Yatırma ve Çekme

Cüzdan adresi oluşturularak yatırma işlemi yapılabilir.

Kripto çekme işlemleri için adres doğrulaması ve güvenlik kontrolleri gereklidir.

Paribu Güvenlik Önlemleri ve Ayarları

Hesap Güvenliği

İki aşamalı doğrulama (2FA) etkinleştirin.

Oltalama koruması sağlayan güvenlik kodlarını kullanın.

Hesaba giriş yapılan cihazları kontrol edin ve gereksiz oturumları kapatın.

Paribu Son Dakika ve Teknik Sorunlar

Paribu Çöktü mü? Bazı kullanıcılar zaman zaman Paribu platformuna erişimde sorun yaşayabilir. Paribu çöktü mü sorusuna yanıt arayan yatırımcılar, platformun resmi Twitter ve Telegram hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir.

Paribu Son Dakika Yorumlar: Paribu hakkında kullanıcı yorumları ve platformdaki güncellemeler için sosyal medya kanalları ve kripto para forumları aktif olarak takip edilebilir.

Paribu Cineverse Nedir? Paribu, sadece bir kripto para borsası olarak değil, aynı zamanda blockchain tabanlı projeleri destekleyen bir ekosistem olarak da hizmet vermektedir. Paribu Cineverse, film ve sanat projelerinin blockchain teknolojisi ile desteklenmesini sağlayan bir girişimdir. Bu platform, sanatçılar ve yapımcılar için yeni finansman modelleri sunmayı amaçlamaktadır.