Pantera’ya göre Bitcoin’in göz ardı edildiği dönemin sonu geliyor.

Spot Bitcoin ETF’lerin ocak ayında işleme açılmasının ardından Bitcoin’in kurumsal yaygınlığı da arttı. Pantera, Nisan 2024’te gerçekleşecek halving gibi olumlu birçok faktörün boğa piyasasını başlatacağını düşünüyor.

Dördüncü büyük piyasa döngüsünün mevcut aşamasını da tespit eden Pantera, önümüzdeki 18-24 ayın güçlü bir yükseliş trendiyle geçeceğini düşünüyor.

Yarım Trilyon Dolarlık Fırsat

Pantera, yeni yatırımcı notunda mevcut döngünün Bitcoin için önemli bir fırsat olduğunu ve değerinin yarım trilyon dolara çıkabileceğini öne sürdü.

Risk fonuna göre, Bitcoin tabanlı merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi Ethereum ile benzer oranlara ulaşırsa, DeFi uygulamalarının toplam değeri de 225 milyar doları bulabilir. Bu miktar, Bitcoin’in piyasa değerinin yüzde 25’i ediyor. Bitcoin’in güncel piyasa değerinde hiçbir değişiklik olmayacağını varsayan tahminler 72 milyar dolar ile 450 milyar dolar arasında değişiyor.

Bitcoin tabanlı en büyük DeFi uygulamasının değeri de Pantera’ya göre bu döngüde 20 milyar dolara, yani Bitcoin’in değerinin yüzde 2,2’sine ulaşabilir. Bu da söz konusu uygulamanın kripto ekosistemindeki en değerli 10 varlık arasına yerleşmesi demek.

Bitcoin’in piyasa değeri, 2024 rallisiyle yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Ancak Pantera, henüz gerçekleştirilmemiş yarım trilyon dolar değer kazanımı fırsatı olduğunu düşünüyor.

Bitcoin’in göz ardı edildiği dönemin nihayet sonuna geliyor olabiliriz. Wall Street, ETF sonrası dönemde Bitcoin’in bir varlık olduğu gerçeğini sonunda fark ediyor. Bir sonraki dönemde Bitcoin bir teknoloji olarak görülecek ve bu konuda heyecan duyulacak.

Bitcoin DeFi Piyasası

Bitcoin maksimalistleri kripto paranın yalnızca bir dijital varlık olarak kalmasını savunuyor, DeFi ve NFT gibi blockchain uygulamalarına ev sahipliği yapacak bir ekosisteme dönüşmesine karşı çıkıyorlar. Fakat Bitcoin topluluğu 2023’te önemli bir psikolojik evrim geçirdi ve DeFi’ye ilgi duymaya başladılar.

Pantera, Ethereum’da DeFi ve NFT dalgasının, blockchain ağına takas edilebilir ve edilemez varlıkların gelmesiyle başladığını belirtti. Şirkete göre, Bitcoin ekosisteminde de benzer işaretler su yüzüne çıkmaya başlıyor.

FTX, BlockFi, Celsisu ve Genesis gibi merkezi hizmetlere duyulan güvensizlik de buradaki yatırımcı gruplarını DeFi fırsatlarını keşfetmeye yöneltiyor.

Bunun sonucunda yavaş yavaş Bitcoin merkezli bir merkeziyetsiz finans (DeFi) sistemi şekilleniyor gibi gözüküyor. Pantera’ya göre Bitcoin DeFi sistemi, Ethereum DeFi ekosistemini geçecek potansiyele sahip.