Dolaşımda olan 8.000 adetlik arzı ve 58 milyon dolar civarında dolaşan piyasa değeriyle Pandora, piyasaya sürüldüğünden beri etkileyici bir büyüme gösterdi.

Bir kripto para yatırımcısı, henüz yeni işleme açılan Pandora’ya (PANDORA) yaptığı 100 bin doların altında yatırımdan 1 milyon dolardan fazla kâr etti.

Piyasa analiz platformu LookOnChain’in gönderisine göre, yatırımcı işlemden iki gün sonra kâr etmeye başladı.

The price of #Pandora, the first token built on the #ERC404 token standard, has now risen to over $8,600.

A trader has made a total profit of ~$1.2M on #Pandora in just 2 days!

The trader spent 97,484 $USDT to buy 154 #Pandora at $633 2 days ago and sold 25 #Pandora for 188,695… pic.twitter.com/407fCIlcx1

— Lookonchain (@lookonchain) February 6, 2024