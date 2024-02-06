Dolaşımda olan 8.000 adetlik arzı ve 58 milyon dolar civarında dolaşan piyasa değeriyle Pandora, piyasaya sürüldüğünden beri etkileyici bir büyüme gösterdi.

Bir kripto para yatırımcısı, henüz yeni işleme açılan Pandora’ya (PANDORA) yaptığı 100 bin doların altında yatırımdan 1 milyon dolardan fazla kâr etti.

Piyasa analiz platformu LookOnChain’in gönderisine göre, yatırımcı işlemden iki gün sonra kâr etmeye başladı.

The price of #Pandora, the first token built on the #ERC404 token standard, has now risen to over $8,600. A trader has made a total profit of ~$1.2M on #Pandora in just 2 days! The trader spent 97,484 $USDT to buy 154 #Pandora at $633 2 days ago and sold 25 #Pandora for 188,695… pic.twitter.com/407fCIlcx1 — Lookonchain (@lookonchain) February 6, 2024

0xbC150 cüzdan adresini kullanan yatırımcı, iki gün önce 633 dolardan 154 PANDORA satın almak için 97.484 Tether (USDT) harcadı. Söz konusu yatırım, güncel kur ile yaklaşık 1,24 milyon dolar ediyor.

Aynı yatırımcı, günün erken saatlerinde 7.548 dolardan 25 PANDORA’yı toplamda 188.695 dolara sattı ve 91.211 USDT kâr elde etmiş oldu. Cüzdanda kalan 129 PANDORA ise gerçekleştirilmemiş 1,1 milyon dolar kârı temsil ediyor.

CoinMarketCap verilerine göre PANDORA, son 24 saatte yüzde 70’ten fazla değer kazandı. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla 7.850 doların üzerinden işlem görüyor. Dolaşımda olan 8.000 adetlik arzı ve 58 milyon dolar civarında dolaşan piyasa değeriyle Pandora, piyasaya sürüldüğünden beri etkileyici bir büyüme gösterdi. Geçtiğimiz saatlerde 8.705 dolara ulaşarak rekor kıran kripto varlık, bu değere kıyasla yüzde 16 düşüş gösterdi.

İlk ERC404 Token

ERC404 standardıyla geliştirilen ilk token olan Pandora, ERC20 ve ERC721’in özelliklerini bir araya getiriyor. Kripto alanında yeni ve deneysel bir standart olan ERC404, ERC20 ve ERC721’in özelliklerini harmanlayarak eşsiz bir standart sunuyor ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT alanında yeni olanakların kapısını aralıyor.

ERC404, köklü protokollerin likidite ve parçalama özelliklerini hibritleyerek, DeFi sektöründe etkileşim, alım satım ve sahiplik konusunda yeni mekanizmalara olanak sağlıyor. “Pathing” adlı bir teknik kullanan token standardı, token miktarı verileri ve kimlikleyicilerin birleşik bir çerçevede var olmasını mümkün kılıyor.

Deneysel bir standart olan ERC404 henüz emekleme aşamalarında ve sağlamlık ve güvenilirlik bakımından değerlendirmelere tâbi. PANDORA’nın etkileyici yükselişinin ERC404 standardına duyulan güveni pekiştirmesi mümkün, fakat token fiyatının hala keskin düşüşler gösterebileceği de unutulmamalı.

0xbC150 adresinin sahibi yatırımcıya benzer olarak, 12 bin dolar ile 9,5 trilyon PepeFork satın alan bir başka yatırımcı da iki günde 3,3 milyon dolar kâr elde etmişti.