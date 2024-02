Gelin Pandora (PANDORA) token’deki yükselişin nedenlerine yakından bakalım…

Her ne kadar resmi bir token standardı olmasa da ERC-404, bir hafta önce piyasaya sürülen PANDORA’yı yükselişe geçirdi.

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin de etkisiyle PANDORA token 9 Şubat’ta %30’un üzerinde değer kazandı. Dolayısıyla bu, toplulukta “PANDORA neden yükseliyor?” sorusunu gündeme getirdi.

PANDORA’daki yükselişte, Binance ve OKX başta olmak üzere önde gelen kripto para borsalarının ERC-404 desteği eklemesi etkili oldu.

CoinGecko verilerine göre 9 Şubat’ta %35 oranında değer kazanan PANDORA, 32.386 dolara kadar yükseldi. Ancak 10 Şubat itibariyle varlık %34 oranında değer kaybederek 20.627 dolara geriledi. PANDORA günün en düşük seviyesini 17.418 dolarla kaydetti.

“ctrl” ve “Acme” adlı anonim geliştiriciler tarafından Pandora adlı bir proje kapsamında oluşturulan ERC-404 standardı, Ethereum blockchain’inde devrim yaratmayı amaçlıyor. Öyle ki ERC-404, Ethereum ağındaki ERC-20 standardı ile ERC-721 token standardının işlevlerini birleştirmeyi hedefliyor. Sonuç olarak ERC-404 her iki standardın da karakteristik özelliklerini kendinde topluyor.

ERC-20’nin değiştirilebilir token, ERC-721’in ise değiştirilemez token’ler yani NFT’ler için kullanılan token standartlarıdır.

ERC-404 standartının öncü projesi Pandora (PANDORA) 10.000 ilişkili “Replika” NFT’nin yanı sıra 10.000 ERC-20 token’e sahip. Bir borsa üzerinden PANDORA token satın alındığında, alıcının cüzdanında aynı zamanda Replika NFT oluşturuluyor.

PANDORA token’in satılması durumunda ise söz konusu NFT, kullanıcının çıkarılıp yakılıyor. Böylelikle Pandora ekosisteminde değiştirilebilir token’lerle (ERC-20), NFT’ler (ERC-721) arasında varoluşsal bir ilişki yaratılıyor.

Pandora geliştiricileri, ERC-404 standartının henüz bazı ön testlerden geçmediğini, deneysel ve denetlenmemiş bir proje olduğunu belirtiyor. Ancak buna rağmen Pandora, projenin güvenlik ve güvenilirliğinin arttırılması için bağımsız denetimler yapıldığı konusunda topluluğa güvence veriyor.

Projeye yönelik şüpheler endeniyle topluluğun endişeleri devam ediyor. Hatta bazıları ERC-404 standartının gerçekten gerekli olup olmadığını sorguluyor. “quit” adlı bir geliştirici tarafından yapılan bir paylaşım, ERC-404 tabanlı NFT’lerdeki potansiyel güvenlik açıklarına ilişkin endişeleri arttırdı.

9/ You might be able to guess what happens.

This is a valid withdrawal amount, because the depositor has a balance much higher than the request.

However, Pandora interprets it as an ERC721 transfer, and thus our token depositor is able to steal the NFT from our NFT depositor. pic.twitter.com/sQwn9828Jp

— quit (👀,🦄) (@0xQuit) February 8, 2024