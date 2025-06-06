Merkeziyetsiz borsa PancakeSwap, Mayıs ayında işlem hacmi ve kullanıcı sayısında rekor seviyelere ulaştı.

Özellikle BNB Smart Chain üzerindeki yeni token lansmanları ve airdrop kampanyaları sayesinde platform, 173,5 milyar dolar hacme ulaşarak 2021 performansını geride bıraktı. Aktif cüzdan sayısı ise 3,1 milyonu aştı.

PancakeSwap, Binance Wallet kullanıcılarının airdrop ve token satışlarına eriştiği ana platform haline gelerek Binance kampanyalarının merkezinde yer aldı. 5 Haziran itibarıyla başlatılan Binance’in 21. özel token satış etkinliği de borsadaki hareketliliği artırdı.

İşlem Ücretleri Rekora Koştu

Platform, günlük 8,8 milyon dolarlık işlem ücretiyle Tether dışında tüm uygulama ve akıllı kontratları geride bıraktı. Haftalık bazda toplanan ücretler 4,4 milyon doları aştı. İşlem trafiği her hafta artarak devam etti ve Haziran’ın da güçlü geçeceğine işaret etti.

Bu hareketliliğe rağmen PancakeSwap üzerindeki toplam kilitli varlık miktarı yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı. Buna karşın küçük yatırımcılar, trend token’lar için platforma ilgi göstermeyi sürdürdü.

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Popüler Token’lar Hacmi Sürükledi

“Build on BNB” (BOB) adlı token, PancakeSwap V2 üzerindeki tüm işlemlerin yüzde 34’ünü oluşturdu. V3 versiyonundaki işlem hacmi ise 9,2 milyar dolara ulaştı. Genellikle tek bir popüler token, işlem hacminin yüzde 40’ından fazlasını karşılıyor. Ayrıca World Liberty Fi’nin çıkardığı USD1 isimli varlık da meme token paritelerinde kullanılmaya başlandı ve platformdaki işlem hacmine katkı sağladı.

CAKE Fiyatında Coinbase Etkisi

Yoğun işlem hacmine rağmen PancakeSwap’in yerel token’ı CAKE, henüz 2021’deki zirvesine ulaşamadı. Ancak Coinbase’in token’ı listeleme planlarını açıklamasının ardından yüzde 2,3’lük artışla 2,49 dolara yükseldi. Net bir listeleme tarihi açıklanmasa da borsa genellikle yol haritasındaki varlıkları kısa sürede işlem listesine alıyor.

Toplam arzı 450 milyon olan CAKE, düzenli token yakımları sayesinde düşük enflasyon oranını koruyor. Buna rağmen piyasa değeri hâlâ 1 milyar doların altında yer alıyor. PancakeSwap’teki artan işlem hacmi, token fiyatının yükseleceği beklentisini güçlendiriyor.

Öte yandan, türev piyasalarındaki açık pozisyon miktarı yalnızca 30 milyon dolar seviyesinde kaldı. Artan fiyat oynaklığı nedeniyle yatırımcılar daha temkinli hareket ediyor. CAKE şu aşamada henüz net bir yön belirleyemedi; kısa vadeli ve dalgalı fiyat hareketleri dikkat çekiyor.

BNB ise 667,70 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Ağ üzerindeki yoğun aktiviteye rağmen uzmanlar, bu büyümenin büyük ölçüde geçici teşvik ve etkinliklerle sınırlı kalabileceğini belirtiyor.