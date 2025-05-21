Panama Şehri Belediye Başkanı Mayer Mizrachi, şehir düzeyinde bir Bitcoin rezervi oluşturma olasılığını gündeme getirdi. Bu gelişme, Mizrachi’nin El Salvador’un Bitcoin politikasında önemli isimler olan Max Keiser ve Stacy Herbert ile gerçekleştirdiği son görüşmenin ardından geldi. Belediye Başkanı, sosyal medya platformu X’te “Bitcoin Reserve” notuyla kısa bir paylaşım yaptı ancak görüşmenin içeriğine dair ayrıntı vermedi.

Mizrachi’nin bu paylaşımı, Las Vegas’ta düzenlenecek Bitcoin 2025 konferansında konuşma yapmasına bir haftadan biraz fazla bir süre kala geldi. Panama Şehri’nin kripto paralara yönelik yenilikçi yaklaşımı, 15 Nisan 2025’te Belediye Meclisi’nin aldığı, şehirde vergi, harç, izin ve cezaların Bitcoin, Ethereum ile USD Coin ve Tether gibi stabilcoin’lerle ödenebilmesine imkan tanıyan kararla da kendini gösteriyor. Bu karar, Panama Şehri’ni bölgedeki kripto benimsemesinde öncü yaparken, dünya genelinde de belediyelerin blokzincir teknolojisini mali sistemlerine entegre etme eğilimini yansıtıyor.

Küresel ölçekte hükümetlerin elinde şu anda toplamda 463.700 Bitcoin bulunuyor; bu miktar, kripto paranın dolaşımdaki arzının yaklaşık %2,3’üne karşılık geliyor. Özellikle El Salvador, her gün düzenli alımlar yoluyla ülkenin Bitcoin hazinesini 6.135 BTC’ye çıkardı. Bu hamle, ülkenin Bitcoin’i ulusal finans sistemine entegre etme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. El Salvador, bu politikayla Bitcoin’i günlük alımlarla ulusal rezervlerine ekleyen tek ülke olma özelliğini sürdürüyor.