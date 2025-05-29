Pakistan hükümeti, dijital varlıkları benimsemek amacıyla stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturma planını resmen duyurdu. Bu kapsamda ulusal bir Bitcoin cüzdanı kurulacak ve uzun vadeli rezervler burada tutulacak.

Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin 2025 Konferansı sırasında konuşan Pakistan Kripto Konseyi Başkanı Bilal Bin Saqib, bu girişimin piyasa spekülasyonlarına değil, devlet stratejisine dayandığını belirtti. Ayrıca, hükümetin sahip olduğu Bitcoin’leri asla satmayacağını vurguladı:

“Bu, bir ticaret değil; bir stratejik varlık planıdır.”

ABD’den İlham, Enerjiden Madenciliğe

Bu hamle, geçmişte kriptoya karşı mesafeli duran Pakistan için önemli bir politika değişikliği niteliği taşıyor. Saqib, ABD’nin Bitcoin rezervi kurma adımından doğrudan ilham aldıklarını ve Pakistan’ın da benzer bir yol izleyeceğini söyledi.

Pakistan’ın kaç BTC almayı planladığı henüz netleşmedi. Bitcoin’lerin doğrudan mı alınacağı yoksa başka yollarla mı edinileceği ise açıklanmadı.

Bu açıklama, hükümetin blockchain teknolojilerini kamu ve ekonomi altyapısına entegre etme çabasının bir parçası olarak öne çıktı.

2.000 Megawatt’lık Madencilik ve Yapay Zekâ Hamlesi

Saqib ayrıca, Pakistan’ın 2.000 megawattlık kullanılmayan elektrik kapasitesini Bitcoin madenciliği ve yapay zekâ veri merkezleri için tahsis etmeyi planladığını duyurdu. Bu adımın: Yeni gelir kaynakları oluşturması, istihdam yaratması, yabancı yatırım çekmesi amaçlanıyor. Yetkililer, bu hamlenin atıl enerji kaynaklarını değerlendirmek ve enerji sektörünü modernleştirmek için önemli olduğunu düşünüyor.

Pakistan Dijital Varlık Otoritesi (PDAA) Geliyor

Hükümet, yakın zamanda Pakistan Dijital Varlık Otoritesi (PDAA) adında yeni bir düzenleyici kurum kuracağını da açıklamıştı. Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan bu yapı; kripto para borsalarını, saklama hizmetlerini, tokenizasyon platformlarını, DeFi hizmetlerini lisanslayacak ve denetleyecek. Bu otorite, Pakistan’ın finansal inovasyonda lider olma vizyonunun temel taşı olarak görülüyor.

Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb, PDAA’nın, devlet varlıklarının tokenleştirilmesi, blockchain tabanlı borçlanma enstrümanları ve DeFi altyapısının geliştirilmesi gibi alanlarda öncü rol oynayacağını ifade etti.

Bu reform sürecinde, Saqib’in başkanlığını yaptığı Pakistan Kripto Konseyi aktif rol oynuyor. 2025 yılı başında kurulan Konsey, aralarında Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao’nun da bulunduğu birçok uluslararası isimle iş birliği yapıyor. Zhao, şu anda blockchain altyapısı ve düzenleyici strateji danışmanı olarak görev alıyor.