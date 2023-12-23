Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2024 yılının Ocak ayında yürürlüğe gireceği iddia edilen kripto para düzenlemelerine dair açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin kripto para düzenlemelerinin yasaklara yönelmemesi gerektiğini belirtti.

Bu kanunun asla YASAKlara yönelmemesi gerekiyor. Örneğin, Yurtiçi borsalar dışında her şeyin yasaklanması, Türkiye’den Milyarlarca Doların kaçmasına neden olur.

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız haftalarda bildirdiğimiz üzere Türkiye’de kripto para piyasasının düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Bu düzenlemelerle kripto para piyasasına yönelik denetimlerin arttırılacağı öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 31 Ekim 2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada kripto para düzenlemelerine işaret etmişti. Şimşek, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) “gri listesinden” çıkarılması için gereken tüm adımların atılacağını ifade etti. Mehmet Şimşek, Türkiye’yi FATF’ın gri listesinden çıkarmak adına gereken neredeyse tüm kriterlerin karşılandığını son aşama olarak da kripto para yasasının çıkarılacağını ifade etti.

14 Aralık’ta konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama daha yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklara yönelik düzenleme çalışmalarında sona gelindiğini ifade etmişti.

Öte yandan CryptoPotato Türkiye olarak 11 Kasım tarihli haberimizde 2024 yılının ilk günlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kripto para düzenlemesini meclise taşımasının beklendiğini bildirmiştik. SPK’nın söz sahibi olacağı kripto para düzenlemelerinde, kripto para borsalarına sermaye şartı getirilecek ve borsaların kuruluş sürecinde de belirli bir teminat yatırması gerekecek. Bununla birlikte varlık ihracı ve dağıtımı konuları da düzenlemeye tabi olacak.

Tüm bu gelişmeler sonucunda sosyal medyada kripto para düzenlemelerine ilişkin tartışmalar iyiden iyiye alevlendi. Konuyla ilgili olarak yorum yapan isimlere Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da katıldı.

“Türkiye’den Milyarlarca Doların Kaçmasına Neden Olur”

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kripto para piyasasının düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısını gündemine aldı. Özgür Demirtaş konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türkiye 2024 yılının başlarında Kripto Kanunu çıkaracak. Bu kanunun olabildiğince özgürlükçü hazırlanması ülkeye büyük fayda sağlar. Türkiye’de çok sağlam yazılımcılar var. Blockchain alanında ülke olarak harikalar yaratabiliriz. Ama bunun için bu kanunun asla YASAKlara yönelmemesi gerekiyor. Örneğin, Yurtiçi borsalar dışında her şeyin yasaklanması, Türkiye’den Milyarlarca Doların kaçmasına neden olur. Onun yerine Blockchain mühendislerinin Türkiye’ye gelmesinin de önünü açacak bir düzenleme, Milyarlarca EKSTRA Doların ülkemize akmasını sağlar. Hükümetin ve Kanun yapıcıların muhakkak bu sektörün ileri gelenleri ile beraber hazırlık yapması büyük fayda sağlayacaktır. Önümüzdeki bu fırsatı değerlendirebilmek dileği ile.