Kripto OTC platformlarındaki Bitcoin sayısı, üç ayda 153 bin arttı. Bu değer Haziran 2022’den beri görülen en yüksek değeri temsil ediyor.

Tezgah üstü (OTC) kripto para platformları, değeri güncel kur ile 22 milyar doları bulan 368 bin Bitcoin’e (BTC) ev sahipliği yapıyor. OTC platformlarına Haziran 2022’den beri ilk kez bu kadar yüksek sayıda Bitcoin yatırılıyor.

Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant, OTC platformlarına son üç ayda yatırılan değerin yüzde 70 arttığını vurguladı. OTC platformlarında haziran ayında yaklaşık 215 bin BTC bulunuyordu. Bu değer aradan geçen sürede 153 bin BTC arttı ve ağustos sonu itibarıyla 368 bin BTC’ye yükseldi.

Madenciler Bitcoin Yatırıyor

OTC platformları yüksek hacimli işlemlere aracılık ediyor ve herhangi bir emir defteri olmadan alıcı ve satıcıları eşleştiriyor. Böylece büyük yatırımcılar piyasayı fazla etkilemeden büyük işlemler gerçekleştirebiliyor.

Son dönemde OTC platformlarına yatırılan Bitcoin sayısındaki artışın ardında madencilerin olduğu düşünülüyor. CryptoQuant, madencilerin genellikle spot fiyatı etkilemeden OTC platformlarında işlem yapmayı tercih ettiğini belirtti.

Analiz platformu, OTC platformlarına yatırılan Bitcoin sayısındaki artışın genellikle madencilerin satış yapması şeklinde yorumlandığını ekledi. Tarihsel verilere göre OTC’lerdeki Bitcoin sayısında artışı BTC fiyatında düşüş izliyor.

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Son 24 saatte yatay seyrini sürdüren Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 61 bin dolar sınırından işlem görüyor.