Web sitesinde yer alan bilgilere göre OriginTrail (TRAC), 2018 yılında dünya çapındaki tedarik zincirlerinde güven ve şeffaflığı artırmak için güvenilir bilgi temelini başlattı. OriginTrail’ın yapay zeka çözümleri altyapısı, bilgiye dayalı bir yaklaşımla yapay zeka çözümlerinde güven oluşturmayı amaçlıyor.

OriginTrail Nedir?

OriginTrail, organizasyonlar, işletmeler, bireyler ve blockchain ağları arasında veri paylaşının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirildi. OriginTrail protokolü, bilgi ve veri paylaşımı için tamamen merkezsiz bir bilgi grafiği ağı kullanıyor.

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Bu sayede tedarik zinciri sorunlarını çözmeyi amaçlayan projenin merkezinde TRAC coin yer alıyor.

OriginTrail ağı GS1 ve W3C standartlarına göre geliştirildi. Bu sayede birlikte çalışabilirlik mümkün hale geliyor ve veri depolama ve işlemler daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

OriginTrail’in sunduğu özelliklerden yararlanmak için önce resmi web sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Siteye ulaştığınızda, sayfanın üst kısmında “Alliance” sekmesini bulabilir ve üye olmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

TRAC Coin Nedir?

TRAC Coin, OriginTrail’in yardımcı token’ıdır ve platformun çeşitli operasyonlarını finanse etmek için kullanılır. TRAC tokenları, veri parçaları olan Knowledge Assets’i yayınlamak, DKG ağ node’larında teminat sağlamak ve stake etmek için kullanılmaktadır.

Token Ekonomisi

Token Adı: TRAC

TRAC Token Türü: ERC-20

ERC-20 Dolaşımdaki Arzı: 405.944.931 (Temmuz, 2024)

405.944.931 (Temmuz, 2024) Toplam Arz: 500.000.000

OriginTrail’ın (TRAC) Geleceği

OriginTrail, çeşitli blockchain’lerle etkileşime girebilen bir orta katman protokolü olarak çalışır. Bu özelliği de onu rakiplerinden ayırıyor. Dolayısıyla projenin geleceğinin oldukça parlak olduğu düşünülüyor.

OriginTrail gerçek dünya sorunlarını ele alan ve blockchain teknolojisini gelecekte nasıl dönüşeceğini gösteren iddialı bir proje. Şu anda OriginTrail başta AB ve çok uluslu şirketler tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Gelecekte OriginTrail’i kullanan ülke ve şirketlerin sayısının daha da artması bekleniyor.

OriginTrail (TRAC) Yorumları OriginTrail, hem büyük projeler hem de küçük işletmeler için geniş bir kullanım alanına sahiptir. Şirketler, platformu tedarik zincirlerini optimize etmek, ürünlerini doğrulamak ve verilerini güvenli bir şekilde paylaşmak için kullanmaktadır. OriginTrail’in çok zincirli sistemi, farklı düğümlerin birbirlerinin veri bütünlüğünü ve doğruluğunu doğrulamasına olanak tanır. Bu sistem, merkezi olmayan bir yapıda etkileşimlerin değişmez bir kayıtta kaydedilmesini sağlar. OriginTrail, tedarik zinciri lojistiği ve gerçek dünya varlıklarının dijital ekosistem içinde yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Blockchain ve merkezi olmayan bilgi grafiği (DKG) teknolojilerini bir araya getiren iki katmanlı sistemi ile çok işlevli bir ekosistem sunar. 2018’de piyasaya sürülen TRAC tokenları, platformun veri yönetim operasyonlarından yararlanmak için kullanıcıların Knowledge Assets yayınlamasına ve protokol ödülleri almasına olanak tanır. OriginTrail’in geleceği, hem kripto dünyasında hem de endüstriyel uygulamalarda geniş bir potansiyele sahiptir. OriginTrail Güvenli mi? Ağ, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlar ve diğer kripto platformları gibi güvenlik önlemleri alır. Ancak, hiçbir kripto platformu veya ağı tamamen güvenli değildir. OriginTrail hakkında nihai kararınızı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir. OriginTrail’ın (TRAC) Nasıl Satın Alınır? OriginTrail (TRAC) nedir konusunun yanı sıra TRAC nasıl alınır konusuna da değinelim. TRAC token satın almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Borsa Hesabı Açın: TRAC’ı destekleyen bir kripto para borsasında hesap açmanız gerekiyor. Aşağıda listelenen borsalardan birini seçebilirsiniz. Hesabınızı Doğrulayın: Hesap açma işlemini tamamladıktan sonra, kimlik doğrulama adımlarını takip edin. Para Yatırın: Hesabınıza para yatırın. Çoğu borsa, banka transferi, kredi kartı veya diğer kripto paralar ile para yatırma seçenekleri sunar. ALT Satın Alın: Hesabınıza para yatırdıktan sonra, TRAC/USDT işlem çiftini seçerek OriginTrail (TRAC) coin satın alabilirsiniz. OriginTrail’ın coin’i TRAC’ı listeleyen borsalar şu şekilde: Coinbase, Kraken, Gate.io, HTX, KuCoin, BitGet, Binance US, CryptoCom, Bitstamp, BitMart.