On milyonlarca Optimism (OP) bu hafta satışa çıkacak.

Ethereum ölçeklenme çözümü Optimism’in yönetiminden sorumlu Optimism Vakfı, özel OP satış turu başlatıyor. Vakıf, toplamda 19,5 milyon OP’yi özel yatırımcılara satacak.

OP, haber yayın saati itibarıyla 4,47 dolardan işlem görüyor. Satışa sunulacak OP’lerin değeri 87 milyon doları geçiyor.

Satışlar Optimism Vakfı’na ait cüzdanlardan önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Habere OP fiyatının ilk tepkisi negatif oldu. OP, yedi günlük bazda yüzde 18 değer kazanmış olmasına rağmen, son 24 saatte yüzde 2,8 düştü.

Vakıf, geçtiğimiz yıl 116 milyon OP satmıştı. Satılan OP’lerin değeri o günkü kur ile 160 milyon doların üzerindeydi.

OP, yatırımcılarına kâr ettirme potansiyeline ek olarak, Optimism ekosisteminde söz hakkı da sunuyor. OP’lerini iki yıl boyunca kilitlemeyi kabul edenler, yönetişime dahil olabiliyor.

OP Kilit Açılış Takvimi

Optimism, yukarıda bahsedilen gibi mekanizmalardan dolayı düzenli olarak belirli sayıda kripto paranın kilidini açıyor. CryptoRank verilerine göre, bugün çoğu gün olduğu gibi yaklaşık 1 milyon OP’nin kilidi açılacak.

Kilidi açılacak token’ların sahipleri arasında projeye en başından beri katkıda bulunanlar ve Sugar Xaddies adlı yatırımcı grubu var. Kilidi açılacak OP’lerin değeri 4,75 milyon dolara yakın.

Bir sonraki büyük kilit açılım etkinliği ise 30 Mart’ta. Optimism ekibine ait 17 milyon OP ve yatırımcılara ait 15 milyon dolar OP olmak üzere, toplamda yaklaşık 140 milyon dolarlık kripto para dolaşıma girecek.