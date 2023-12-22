Ethereum ölçeklendirme çözümlerine yönelik ilginin artması doğal olarak Optimism’i de olumlu etkiliyor ve benimsenmesini arttırıyor.

En popüler katman-2 ölçeklendirme çözümlerinden Optimism, 2023 yılında da popülaritesini ve kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor.

Kripto para analitik platformu IntoTheBlock’un verilerine göre şu anda Optimism ağında, içerisinde bakiye bulunan 5,9 milyon cüzdan adresi bulunuyor. 2023 yılının Ocak ayında bu miktar 1,2 milyon seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu, %391’lik bir yükselişe işaret ediyor.

Optimism Ağında Kullanıcı Aktivitesi Artıyor

22 Aralık 2023 tarihi itibariyle Optimism ağındaki toplam adres sayısı 84,38 milyona yükseldi. Her ne kadar ağdaki toplam adres sayısı yıl boyunca istikrarlı bir şekilde artsa da, Eylül ayına kadar toplam cüzdan sayısında kayda değer bir büyüme yaşanmamıştı. Ancak son 3 aylık zaman dilimide Optimism ağındaki toplam cüzdan sayısı %843’lük yükseliş yaşadı.

Bu önemli artışta Optimism’in topluluk teşvik ve yönetişim planının bir parçası olan airdrop’unu 18 Eylül’de gerçekleştirmesi etkili oldu. Optimism bu airdrop’ta 26 milyon dolar değerinde 19.411.313 OP token’i 31.870 benzersiz adrese dağıttı.

What a year for @Optimism! The network currently counts over 5.9 million addresses with a balance, up 391% from 1.2 million in January!

🔗https://t.co/b6bBM1Qd6z pic.twitter.com/58gPngqEk3 — IntoTheBlock (@intotheblock) December 21, 2023

L2Beat verilerine göre şu anda Optimism ağının TVL’si 5,19 milyar dolar değerinde. Bu anlamda Optimism, en yüksek TVL’ye sahip olan katman-2 ağları arasında Arbitrum One’ın ardından ikinci sırada.

Token Terminal verileri, Optimism’in gelirlerinde son bir aylık zaman diliminde %41,57’lik bir yükseliş yaşandığını gösteriyor. Optimism ağı son 1 aylık zaman diliminde 4,47 milyon dolar gelir elde etti. Öte yandan Optimism ağının yıllık geliri ise son 12 ayda yaklaşık %80 artarak toplam 54,33 milyon dolara yükseldi.

Tüm bu olumlu gelişmeler neticesinde Optimism’in yerel token’i OP de yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre OP son 24 saatte %25,9 ve son bir haftalık zaman diliminde ise %37,8 oranında değer kazandı. 22 Aralık 2023 tarihi itibariyle Optimism 2,96 dolardan işlem görüyor.

2024 Yılında Katman-2 Ağlarını Neler Bekliyor?

Ethereum katman-2 ağları 2023 yılında kayda değer bir büyüme yaşadı. Önde gelen uzmanlar da katman-2 ölçeklendirme çözümlerinden övgü dolu sözlerle bahsediyor.

Öte yandan JPMorgan, 2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi beklenen Proto-Danksharding’in yani EIP 4840’ın ise dört gözle beklenilmesi gereken bir gelişme olduğuna inanıyor. CryptoPotato olarak 15 Aralık tarihinde bildirdiğimiz üzere JPMorgan analistleri tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, Ethereum’da yaklaşmakta olan “Protodanksharding” (EIP-4844) yükseltmesinin ağ faaliyetini yeniden yeniden arttıracağını öngörüyor.

Dünyanın en büyük bankası JPMorgan’ın analistleri, Ethereum’un (ETH), Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans göstereceği görüşünde. Analistler, Bitcoin fiyatının, Bitcoin üretim maliyetine oranının x2.0 civarında olduğunu ve buradan yola çıkarak 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasının halihazırda fiyatlandığını düşünüyor.