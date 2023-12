Ethereum ölçeklendirme çözümlerine yönelik ilginin artması doğal olarak Optimism’i de olumlu etkiliyor ve benimsenmesini arttırıyor.

En popüler katman-2 ölçeklendirme çözümlerinden Optimism, 2023 yılında da popülaritesini ve kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor.

Kripto para analitik platformu IntoTheBlock’un verilerine göre şu anda Optimism ağında, içerisinde bakiye bulunan 5,9 milyon cüzdan adresi bulunuyor. 2023 yılının Ocak ayında bu miktar 1,2 milyon seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu, %391’lik bir yükselişe işaret ediyor.

22 Aralık 2023 tarihi itibariyle Optimism ağındaki toplam adres sayısı 84,38 milyona yükseldi. Her ne kadar ağdaki toplam adres sayısı yıl boyunca istikrarlı bir şekilde artsa da, Eylül ayına kadar toplam cüzdan sayısında kayda değer bir büyüme yaşanmamıştı. Ancak son 3 aylık zaman dilimide Optimism ağındaki toplam cüzdan sayısı %843’lük yükseliş yaşadı.

Bu önemli artışta Optimism’in topluluk teşvik ve yönetişim planının bir parçası olan airdrop’unu 18 Eylül’de gerçekleştirmesi etkili oldu. Optimism bu airdrop’ta 26 milyon dolar değerinde 19.411.313 OP token’i 31.870 benzersiz adrese dağıttı.

