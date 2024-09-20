Kripto para opsiyon piyasalarında bir vade gününe daha geldik. Spot piyasalar, Fed’in faiz indirimi sonrası yükselmeye devam ediyor. Ralli devam eder mi?

Bugün (20 Eylül Cuma) yaklaşık 20 bin Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Bu sözleşmelerin parasal değeri 1,26 milyar dolar ölçülüyor.

Vadesi dolacak sözleşmelerin değeri geçtiğimiz hafta ile epey benzer. Geçen haftaki vade günü ise spot piyasalara sınırlı etkide bulunmuştu.

Bir sonraki cuma, hem haftalık hem de aylık opsiyonlar olmak üzere 5,3 milyar dolarlık sözleşmenin vadesi dolacak.

Bitcoin Opsiyon Piyasasında Vade Günü

Bu hafta vadesi dolan BTC opsiyonlarında satış/alış oranı 0,85 ölçülüyor. Yani alış opsiyonlarının sayısı bir miktar fazla olsa da iki opsiyon türü arasında denge bulunuyor.

Hem 70 bin dolar hem de 75 bin dolar işlem fiyatlı opsiyonların açık pozisyon (OI) değeri 700 milyon dolar ölçülüyor.

Deribit’e göre, 90 bin dolar işlem fiyatlı sözleşmelerin OI değeri 848 milyon dolarken, 100 bin dolar fiyatlı olanların ise bir milyar doların üzerinde OI değeri olduğu görülüyor.

Bitcoin opsiyonlarına ek olarak, bugün parasal değeri 303 milyon dolar olan 124 bin Ethereum opsiyonunun vadesi dolacak. Bu sözleşmelerin satış/alış oranı 0,66 ölçülüyor.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, spot piyasaların toparlanmasıyla 54 puana yükseldi ve nötr bölgeye geri döndü.

Kriptolarda Son Durum

Kripto para piyasası haftayı yüzde 5,7 değer artışıyla kapatmak üzere. Piyasanın toplam değeri, son 24 saatte yüzde 3,2 yükselerek 2,22 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin aynı süreçte yüzde 2,7 değerlendi ve 63.650 dolara yükseldi. En büyük altcoin Ether (ETH), yüzde 5,9 rallinin ardından 2.560 dolardan işlem görüyor.