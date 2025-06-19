Bitcoin, son günlerde yaşanan satış baskısıyla 104 bin 650 dolara kadar gerileyerek yılın zirve seviyesinden yüzde 6,52 oranında düşüş yaşadı.

Vadeli işlem piyasasındaki göstergeler, lider kripto paranın yakın vadede 100 bin doların altını test edebileceğine işaret ediyor.

Deribit verilerine göre, yatırımcılar arasında satış opsiyonlarına (put) yönelim artarken, put-call hacim oranı 2,17’ye yükseldi. Özellikle cuma günü sona erecek sözleşmelerde 100 bin dolar kullanım fiyatlı opsiyonlar dikkat çekici düzeyde açık pozisyona sahip.

Jeopolitik risklerin yanı sıra Brent petrolün 76 dolara, Batı Teksas tipi ham petrolün ise 74 dolara yükselmesi ve küresel nakliye maliyetlerindeki artış, enflasyon endişelerini tetikliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed), bu gelişmeler ve Trump’ın gündeme getirdiği tarifeler nedeniyle bekle-gör politikasını benimsemesi olası görülüyor.

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Teknik Görünüm: Ayı Piyasası Uyarısı mı?

Sekiz saatlik fiyat grafiğine göre Bitcoin, 110 bin 500 dolardan başlattığı düşüşle 104 bin 530 dolara kadar geriledi. Fiyat hareketi, teknik analizde genellikle aşağı yönlü kırılımları işaret eden “çift tepe” formasyonunu oluşturdu. Bu yapının boyun çizgisi ise 100 bin 300 dolar seviyesinde bulunuyor.

BTC ayrıca 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın altına sarktı. Öte yandan, MACD göstergesi negatif bölgeye geçerken, fiyat yüzde 23,6’lık Fibonacci düzeltme seviyesine yaklaştı.

Uzmanlara göre, 100 bin 300 doların altına gerçekleşecek olası bir kırılım, Bitcoin’i 97 bin 560 dolara kadar taşıyabilecek daha derin bir düzeltmenin kapısını aralayabilir.