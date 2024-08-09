Kripto opsiyon piyasasında bir vade gününe daha geldik. Piyasalar hafta başında yaşanan düzeltmenin izlerini silmeye çalışıyor.

Bugün (9 Ağustos Cuma) 1,9 milyar dolar değerinde 32 bin Bitcoin opsiyonunun vadesi dolacak. Geçtiğimiz haftaya kıyasla daha düşük değerde olan vade dolum gününün spot piyasalara etkisinin de sınırlı olması bekleniyor.

Kripto Opsiyonlarının Vadesi Doluyor

Bu hafta vadesi dolacak Bitcoin opsiyonlarında satış/alış oranı 0,71 ölçülüyor. Yani vadesi dolacak alış opsiyonlarının sayısı satış opsiyonlarından fazla. En fazla zarar edecek olanlar ise, spot fiyatın hemen altındaki 60 bin dolar işlem fiyatlı sözleşmeler olacak. 65 bin dolar, 70 bin dolar ve 75 bin dolar işlem fiyatlı sözleşmelerin açık pozisyon değeri de epey yüksek.

Bitcoin opsiyonlarına ek olarak 206 bin Ethereum sözleşmesinin vadesi dolacak. Satış/alış oranı 0,96 ölçülen sözleşmelerin değeri ise 560 milyon doları buluyor. En fazla zarar edecek olanlar, spot fiyatın epey üzerindeki 2.950 dolar işlem fiyatlı sözleşmeler olacak. Kripto piyasasında bugün toplam 2,5 milyar dolar değerinde sözleşmenin vadesi dolacak.

Kripto para piyasaları bugün etkileyici bir toparlanma gösterdi. Toplam piyasa değeri yeniden 2,2 trilyon dolara ulaştı.

Opsiyon Piyasasından Diğer Haberler

CBOE, spot Bitcoin ETF opsiyonları listelemek için başvuru yaptı. CBOE, Nasdaq ve NYSE American, ocak ayında aynı talep için SEC’e başvuru yapmış fakat bu başvuru ilerleyen aylarda reddedilmişti.

Grayscale, Bitwise ve NYSE American ise spot Ether ETF opsiyonları listelemek için SEC’e başvurdu. Önceden belirlenen bir tarihte belirlenen bir fiyattan satma veya alma seçeneği sunan opsiyonlar, yatırımcılara vadeli sözleşmelerinden çok daha fazla esneklik sunuyor.