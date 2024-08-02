Kripto para opsiyon piyasasında bir vade günü daha geldi çattı. Bugün vadesi dolacak opsiyon sözleşmeleri, düzeltmede olan spot piyasasını iyileştirebilir mi?

Bugün (2 Ağustos) nominal değeri 2,4 milyar dolar olan 37 bin Bitcoin sözleşmesinin vadesi dolacak. Değer bakımından geçtiğimiz hafta yaşanan ay sonu etkinliğinden daha küçük olsa da bu haftaki vade dolum gününde, ortalamaya kıyasla daha fazla sözleşmenin vadesi dolacak.

Bitcoin Opsiyonlarında Vade Günü

Bugün vadesi dolacak sözleşmelerde satış/alış oranı 0,58 ölçülüyor, yani satışlara kıyasla iki kat daha fazla alış sözleşmesinin vadesi doluyor. En fazla zararın yaşanabileceği işlem seviyesinin, mevcut spot fiyatın biraz yukarısı olan 66 bin dolar olduğu görülüyor.

Deribit verilerine göre, 70 bin dolar işlem fiyatlı sözleşmelerin açık pozisyon değeri 846 milyon dolar ölçülüyor.

Öte yandan, zımni dalgalanmada önemli düşüşler görüldü. Deribit’in ileriye dönük Bitcoin dalgalanma endeksi (DVOL), son bir haftada yüzde 62’den yüzde 48’e geriledi.

Bugün nominal değeri 600 milyon dolar olan 180 bin Ethereum sözleşmesinin de vade günü. Kripto türev piyasasında vadesi dolacak tüm sözleşmelerin toplam değeri 3 milyar dolara yakın

ETH sözleşmelerinin satış/alış oranının 0,55, en fazla zarar görebilecek işlem seiyesinin ise 3.300 dolar olduğu görülüyor.

Kripto paraların toplam piyasa değeri bu hafta yüzde 4,8 geriledi ve 2,41 trilyon dolara düştü. Bitcoin de 64.700 dolara kadar geriledi. ETH ise 3.150 dolarda seyrediyor.