Bitcoin opsiyon piyasasında bir vade günü daha geldi. Üstelik bugün hem haftalık hem de aylık sözleşmelerin vadesi doluyor. Vade dolum günü, zaten düzeltme geçiren kripto paralara etkide bulunabilir.

Bugün (30 Ağustos Cuma) yaklaşık 62 bin Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak. Sözleşmelerin parasal değeri 3,65 milyar doları geçiyor.

Vade dolum günü, hem haftalık hem de aylık sözleşmelerin vadesinin dolması nedeniyle önceki haftalara kıyasla çok daha büyük bir etkinliği temsil ediyor. Ancak spot piyasalar, opsiyon piyasalarındaki gelişmelerden nadiren etkileniyor ve veriler daha çok piyasa duyarlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin Opsiyonlarında Vade Günü

Bugün vadesi dolacak Bitcoin opsiyonlarında satış/alış oranı 0,59 ölçülüyor. Yani alış sözleşmelerin sayısı, satış sözleşmelerinin neredeyse iki katını buluyor.

Deribit’e göre 70 bin dolar ile 75 bin dolar aralığındaki işlem fiyatlı sözleşmelerin açık pozisyon (OI) değeri hala epey yüksek durumda.

İşlem fiyatı 90 bin dolar olan sözleşmelerin OI değeri 793 milyon dolar, 100 bin dolar işlem fiyatlı sözleşmelerin OI değeriyse 987 milyon dolar ölçülüyor.

Bitcoin opsiyonlarına ek olarak, bugün parasal değeri 1,35 milyar doları bulan 536 bin Ethereum sözleşmesinin vadesi doluyor. Satış/alış sözleşmelerinin oranı 0,50 ölçülüyor, yani satış sözleşmelerinin tam iki katı alış sözleşmesi bulunuyor. En yüksek OI değerine 373 milyon dolar ile 4 bin dolar işlem fiyatlı sözleşmeler sahip.

Kripto para piyasaları için bu hafta düzeltme ile geçti. Bir haftada 200 milyar dolar, son bir günde ise yüzde 1,5 düşen toplam piyasa değeri, haber yayın saati itibarıyla 2,08 trilyon dolar ölçülüyor.

BTC 59.600 dolar civarından işlem görürken, Ether (ETH) ise 2.530 dolarda seyrediyor.