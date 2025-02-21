Opensea, son dönemde Ethereum NFT pazarındaki payını önemli ölçüde artırarak yüzde 71,5 seviyesine yükseltti. Dört hafta önce bu oran yüzde 25,5 seviyesindeydi.

Yükselişin büyük kısmı son bir haftada gerçekleşti. Opensea’nin pazar payı yüzde 42,4’ten yüzde 71,5’e sıçrayarak, özellikle Blur platformunun NFT hacminden büyük bir pay aldı.

Bu ani yükselişin en büyük nedeni ise Opensea’nin uzun süredir beklenen yerel token’ı SEA’i duyurması olarak görülüyor.

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SEA Token Duyurusuyla Hacim 5 Katına Çıktı

Opensea, 13 Şubat’ta SEA token’ını resmen duyurdu ve o günden bu yana platformdaki günlük ortalama NFT işlem hacmi 17,4 milyon dolara çıktı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, duyurudan önceki beş günlük dönemde bu ortalama sadece 3,47 milyon dolardı.

İşlem sayılarında da büyük bir artış yaşandı. SEA token duyurusu sonrasında, Opensea günde ortalama 14.700 NFT işlemi gerçekleştirdi. Oysa duyurudan önceki beş gün boyunca bu sayı günlük ortalama 6.100 seviyesindeydi.

SEA token ile ilgili detaylar henüz netleşmemiş olsa da, ABD’deki kullanıcıların hak kazandığı ve platformun geçmişteki kullanım verilerinin airdrop dağıtımında önemli bir kriter olacağı doğrulandı. Bu da özellikle 2021’deki NFT patlaması sırasında Opensea’yi yoğun kullanan kullanıcılar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.