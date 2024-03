Son 7 gün kripto para piyasası için pozitif geçti ve Bitcoin 70.000 doların üzerine yükseldi. Bitcoin ve altcoin’ler geçen hafta yaşanan düşüşleri önemli ölçüde telafi etmeyi başardı.

Şu anda kripto para piyasası, Nisan ayında gerçekleşecek blok ödülü yarılanması nedeniyle yükseliş beklentisi içerisinde.

Bu süreçte bazı kripto para birimleri performanslarıyla ön plana çıkabilir. Bu yazımızda önümüzdeki hafta takip edilmesi gereken 3 kripto para birimine yakından bakacağız.

Bu haftanın en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden DOGE’de zincir üstü metrikler, topluluk benimsenmesi ve haberler daha fazla yükselişe işaret ediyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Elon Musk, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada Dogecoin’e de yer verdi. Elon Musk, Tesla’nın gelecekte DOGE’u ödeme yöntemi olarak kabul edebileceğini söyledi.

Dogecoin geliştiricisi Mishaboar, Twitter’ın (X) DOGE’u ödeme sistemine entegre edeceğine ilişkin spekülasyonları daha da körükledi. Musk’ın X’i satın almasıyla birlikte kripto para birimlerinin popüler sosyal medya platformunun geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı merak konusu oldu.

I expect it much earlier than that, considering that payment services like PayPal already support crypto in some way – but probably not sooner than next year. It's all speculation though

— Mishaboar (@mishaboar) March 28, 2024