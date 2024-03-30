Son 7 gün kripto para piyasası için pozitif geçti ve Bitcoin 70.000 doların üzerine yükseldi. Bitcoin ve altcoin’ler geçen hafta yaşanan düşüşleri önemli ölçüde telafi etmeyi başardı.

Şu anda kripto para piyasası, Nisan ayında gerçekleşecek blok ödülü yarılanması nedeniyle yükseliş beklentisi içerisinde.

Bu süreçte bazı kripto para birimleri performanslarıyla ön plana çıkabilir. Bu yazımızda önümüzdeki hafta takip edilmesi gereken 3 kripto para birimine yakından bakacağız.

Dogecoin (DOGE)

Bu haftanın en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden DOGE’de zincir üstü metrikler, topluluk benimsenmesi ve haberler daha fazla yükselişe işaret ediyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Elon Musk, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada Dogecoin’e de yer verdi. Elon Musk, Tesla’nın gelecekte DOGE’u ödeme yöntemi olarak kabul edebileceğini söyledi.

Dogecoin geliştiricisi Mishaboar, Twitter’ın (X) DOGE’u ödeme sistemine entegre edeceğine ilişkin spekülasyonları daha da körükledi. Musk’ın X’i satın almasıyla birlikte kripto para birimlerinin popüler sosyal medya platformunun geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı merak konusu oldu.

I expect it much earlier than that, considering that payment services like PayPal already support crypto in some way – but probably not sooner than next year. It's all speculation though — Mishaboar (@mishaboar) March 28, 2024

Mishaboar, 28 Mart’ta yaptığı bir paylaşımda DOGE’un X’in ödeme sistemine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi için borsalarla veya aracı kurumlarla olası işbirliklerine işaret etti.

Öte yandan zincir üstü metrikler de DOGE’da yükselişe işaret ediyor. Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre 27 Mart tarihinden itibaren sadece 48 saat içinde işlem hacminin 1,22 milyar DOGE’den 9,20 milyar DOGE’ye fırladığını gösteriyor.

Kısa bir süre önce 0,22 doları aşan DOGE, böylelikle 2021 yılının Aralık ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, DOGE’un bu yükseliş trendini devam ettirip ettirmeyeceğini merak ediyor.

CoinGecko verilerine göre 30 Mart 2024 itibariyle Dogecoin (DOGE) 0,2073 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Ripple (XRP)

Önümüzdeki haftalarda en çok konuşulacak kripto paralardan biri de Ripple’ın XRP’si.

Kripto para piyasasında 2023 yılının ikinci yarısında ve 2024 yılının şimdiye kadarki bölümünde ciddi yükselişler yaşandı. Ancak Ripple (XRP) ne yazık ki kripto para piyasasındaki yükseliş trendine ayak uydurmayı başarmadı. Hala 0,70 dolar seviyesinin altında konsolide olan XRP’de nefesler tutuldu.

İlk olarak 1 Nisan tarihinde Ripple Labs, 1 milyar XRP’nin kilidini açacak. Bu nedenle yatırımcılar, bu kilit açılımının XRP fiyatını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

2017 yılından bu yana her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bu token kilit açılışı, yatırımcıları olası bir fiyat düzeltmesi ihtimali nedeniyle endişelendiriyor.

Son dönemde Ripple’da (XRP) balina aktivitesinde de artış yaşandı. Kısa süre önce bilinmeyen balina cüzdanları arasında 128,9 milyon dolar değerindeki 210 milyon XRP’lik transfer gerçekleştirildi. Bu da XRP’deki fiyat hareketliliklerinin önümüzdeki günlerde artacağına dair beklentileri tetikledi.

Nisan ayında Ripple’ı, kritik bir duruşma bekliyor. 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davasında nihai duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde görülecek.

SEC, 1,8 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği gerekçesiyle Ripple’ın 1,95 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmasını talep ediyor. Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse ve Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty ise SEC’in hamlelerini sert bir dille eleştirdi.

CoinGecko verilerine göre Ripple (XRP) 30 Mart 2024 tarihi itibariyle 0,6303 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Cardano (ADA)

Ethereum gibi rakiplerine karşı kendini kanıtlamaya çalışan Cardano (ADA), son bir ayda %6,5 oranında değer kaybetti. ADA’nın son bir yılda ise %63,9 oranında değer kazandı. Cardano’nun geliştiricisi IOHK tarafından yayınlanan son güncellemeler, ağda son dönemde önemli ilerlemeler kaydedildiğini gösteriyor.

Bu haftanın verilerine göre en son node sürümü olan v.8.10.0-pre’nin SanchoNet’e entegre edildi. Öte yandan defter ekibi test çerçevelerini ve veri kalitesini geliştirerek Cardano ağının istikrar ve güvenilirlik hedeflerine katkıda bulundu.

29 Mart itibariyle Cardano ağında 163 proje başlatıldı ve 6.449 akıllı sözleşme dağıtıldı. Şimdiye kadar Cardano ağında 88,1 milyon işlem gerçekleştirildi.

Şu anda en çok merak edilen konulardan biri de Cardano’nun (ADA) 1 dolara yükselip yükselemeyeceği. Bu yolculukta ağ aktivitesi önemli bir etken. Öte yandan ADA’da 0,6 dolar desteği de kritik bir eşik.

CoinGecko verilerine göre Cardano (ADA) 30 Mart 2024 tarihi itibariyle 0,6536 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

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