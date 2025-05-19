ABD ekonomi takviminde yoğun bir hafta başlıyor. Bitcoin ise tarihindeki en yüksek haftalık kapanışı yaptı. Ancak bu ivmenin devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

Geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasalarında güçlü yükselişler görülürken, kripto piyasaları bir miktar değer kaybederek hafifçe soğudu.

Beklentilerin altında gelen TÜFE ve enflasyon verileri, piyasalara moral verdi. Trump yönetiminin Orta Doğu anlaşmaları ise yapay zeka sektörünü destekledi.

Bunun yanında, ABD tahvil getirileri yeniden yükselişte. Kobeissi Letter’ın değerlendirmesine göre, “Ticaret anlaşmaları, resesyon endişeleri, düşük enflasyon ve yavaşlayan büyüme, getirileri aşağı çekemiyor. FED Başkanı Powell ise faiz indirimine karşı kararlı duruşunu sürdürüyor.”

Key Events This Week: 1. Markets React to Moody's Downgrade – Monday 2. US Crude Oil Inventory data – Wednesday 3. S&P Global Manufacturing PMI data – Thursday 4. April Existing Home Sales data – Thursday 5. April New Home Sales data – Friday 6. Total of 14 Fed speaker… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 18, 2025

Cuma günü Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi, Bitcoin ve altın gibi ‘değer saklama’ varlıkları için olumlu bir gelişme olarak öne çıktı.

19-23 Mayıs Ekonomik Takvim

Haftanın ilk işlem gününde Moody’s’in kredi notu indiriminin piyasalarda dalgalanmaya neden olması bekleniyor. Bu gelişme, haftanın geneline yayılabilecek volatiliteye zemin hazırlayabilir.

Perşembe günü ise Mayıs ayına ilişkin S&P Global İmalat ve Hizmet PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) öncü verileri açıklanacak. Bu göstergeler, üretim ve hizmet sektörlerindeki ekonomik aktiviteyi ve hem işletme hem de tüketici güvenini yansıtıyor.

Resmi veriler, ABD ekonomisinin genel olarak iyi durumda olduğunu gösteriyor. Ancak bu veriler geçmiş döneme ait olduğu için, Trump’ın nisan başında açıkladığı yaygın gümrük vergilerinin etkisini henüz tam yansıtmıyor. PMI verileri, mevcut tabloya dair daha güncel bir bakış sunabilir.

Ayrıca bu hafta açıklanacak konut satış raporları, ABD emlak piyasasına dair bilgi verecek. Ancak bu verilerin kripto para piyasası için doğrudan bir etkisi bulunmuyor.

Citigroup analistlerinin WSJ’ye verdiği bilgiye göre “Faaliyet ve güven endeksleri gibi ‘yumuşak veriler’, özellikle ABD’de tüketici ve iş dünyası güveninin hala zayıf olması nedeniyle daha olumsuz bir tablo çiziyor.”

Asya’da ise piyasalar, ABD ile bölgesel aktörler arasındaki ticaret görüşmelerinin yanı sıra Çin’den gelecek önemli verileri ve merkez bankası faiz kararını izleyecek.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Yeni hafta, Bitcoin’in 106.500 seviyesine yakın, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmesiyle başladı.

Ancak varlık, Asya’da Pazartesi sabahı işlemlerinde soğuma göstererek, çok ayın zirvesinden 103.000 seviyesinin altına geriledi. Kobeissi, “ABD Doları zayıflarken ve belirsizlik artarken, Bitcoin ve altın öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.

Ethereum ise geçtiğimiz haftaya kıyasla belirgin bir düşüş yaşadı ve yüzde 3’e yakın değer kaybıyla yeniden 2.400 seviyesinin altına çekildi.

Altcoin piyasasında ise karışık bir görünüm vardı: Dogecoin, Shiba Inu ve Litecoin yükseliş yaşarken, Tron, Leo ve sarılmış ETH türevlerinde değer kaybı öne çıktı.