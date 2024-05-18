Önümüzdeki hafta ABD’de kripto para sektörünün geleceği için 3 önemli gelişme yaşanacak. Bu gelişmeler, kripto paraların ABD’deki geleceğini kritik bir şekilde etkileme potansiyeline sahip.

İşte önümüzdeki hafta yatırımcıların takip etmesi gereken üç gelişme:

Biden’ın Olası Vetosu

SAB 121, bankalar gibi finansal kuruluşların kripto paralar için saklama hizmeti sunmasını zorlaştıran bir kural. Kısa bir süre önce SEC’nin Personel Muhasebe Bülteni (SAB) No. 121’i kaldırmayı amaçlayan H.J.Res. 109 adlı yasa tasarısı hem ABD Temsilciler Meclisi’nde hem de ABD Senatosu’nda onaylandı.

H.J.Res. 109 adlı yasa tasarısı, bankalar gibi finansal kurumların Bitcoin gibi dijital varlıklar için saklama hizmeti sunmasının önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, Senatör Elizabeth Warren ve SEC Başkanı Gensler ile aynı fikirde olacak ki bu kararı masasına gelmesi halinde veto edeceğini açıkladı.

Biden’ın karar vermesi için yaklaşık 9 günü var ve vereceği karar, SEC’in kripto para sektörüne yönelik yaklaşımında büyük ölçüde belirleyici olacak.

SEC’in Spot Ethereum ETF’lerine İlişkin Kararı

SEC, VanEck’in spot Ethereum ETF başvurusuna ilişkin kararını 23 Mayıs Perşembe gününe kadar açıklayacak. Pek çok sektör katılımcısı, Gary Gensler liderliğindeki SEC’in bu başvuruyu reddedeceğini düşünüyor. Bununla birlikte SEC üzerindeki siyasi baskı da giderek artıyor.

Demokrat Parti, kripto karşıtı bir duruşun seçim şanslarına zarar verebileceğinden endişe ediyor. Bununla birlikte VanEck CEO’su Jan van Eck, SEC’in önümüzdeki hafta şirketinin başvurusunu onaylamasının kendisi adına şaşırtıcı olacağını söyledi.

FIT21 Tasarısına İlişkin Meclis Oylaması

Finansal İnovasyon ve 21. Yüzyıl Teknolojisi Yasası (FIT21), Çarşamba veya Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nde oylanacak. Bu yasa, SEC’in ve CFTC’nin kripto para sektörü üzerindeki düzenleyici sorumluluklarını netleştirmeyi amaçlıyor.

ABD Kongresi’ndeki kripto para yanlısı kişiler tarafından destekleniyor. Öte yandan Coinbase ve Circle gibi şirketler Crypto Council for Innovation mektubuyla milletvekillerini tasarının geçmesini desteklemeye teşvik etti.

Önümüzdeki hafta tüm gözler ABD’deki gelişmelerde olacak. ABD Başkanı Biden, SEC ve Temsilciler Meclisi’nin kararları, kripto para sektörünün geleceği için büyük önem taşıyor.