CryptoPotato analistlerinden Duo Nine, üç kripto para biriminin ilginç sinyaller verdiğini ve bu nedenle de önümüzdeki günlerde yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Piyasanın tekrar toparlanmaya başlamasıyla birlikte altcoin’ler de harekete geçti. Duo Nine’a göre bu hafta SOL, WIF ve DOT’un yakından takip edilmesi gerekiyor.

Solana (SOL)

SOL yeniden 164 doların üzerine yükseldi ve 206 dolar seviyesini test etmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Eğer boğalar bu seviyeyi geçmeyi başarırsa, Solana’nın (SOL) bir sonraki hedefi 260 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi olabilir.

SOL geride bıraktığımız bir haftalık süreçte %22 oranında değer kazandı. BTC fiyatındaki bu yükselişin devam etmesi halinde Solana’nın (SOL) da tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru harekete geçtiğini görebiliriz.

Dogwifhat (WIF)

Memecoin’ler, küçümsenmemeleri gerektiğini son birkaç yılda kaydettikleri performansla kanıtladı. Son dönemin en popüler memecoin’lerinden biri olan Dogwifhat (WIF) de bir süredir 3,3 ana direncinin altında konsolide oluyor.

WIF grafiğinde birçok yükselen tepe oluşu gerçekleştiği görülüyor. WIF eğer 3,3 dolar direncini geçmeyi başarabilirse yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoruna doğru ilerleyebilir.

WIF son bir haftalık süreçte %5,5 oranında değer kazandı. Buna rağmen SOL hala haftalık bazda %8,2 oranında düşüş yaşadı.

Polkadot (DOT)

DOT bir süredir 6,3 dolar ile 7,6 dolar aralığında işlem görüyor. DOT fiyatının uzun bir süredir bu seviyede konsolide olması, daha büyük kırılmayla sonuçlanabilir. MACD ve RSI gibi teknik analiz göstergeleri, DOT da yükseliş trendinin yakın zamanda başlayabileceğine dair sinyaller veriyor.

DOT son 7 günlük zaman diliminde %4 oranında değer kazandı. Şimdi piyasa katılımcıları DOT fiyatındaki mevcut direncin kırılıp kırılmayacağına odaklanmış durumda. Kırılımın gerçekleşmesi halinde varlığın işlem hacminin yükselmesi ve alıcıların artması bekleniyor.