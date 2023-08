Yetişkin içerikleri odaklı abonelik platformu OnlyFans ystırım portföyüne Ethereum (ETH) ekledi.

OnlyFans’ın finansal raporları kısa bir süre önce yayınlandı. Londra merkezli platform, finansal raporlarında işletme sermayesinin bir kısmını Ethereum’a (ETH) yatırdığını açıkladı.

OnlyFans’in finansal raporları, şirketin 30 Kasım 2022 itibariyle 19,88 milyon dolar değerinde ETH satın aldığını gösteriyor. Ayrıca yaşanan düşüşler sonucunda OnlyFans’in bu işlemden 8,445 milyon dolar zarar ettiği ve ETH’lerin güncel defter değerinin 11,43 milyon dolar seviyesinde olduğu bildiriliyor.

Yeniliklere açık olmasıyla ve yatırım portföyünü genişletme konusundaki kararlılığıyla tanınan OnlyFans, geride bıraktığımız günlerde Ethereum’a (ETH) yatırım yaptığını duyurdu.

30 Kasım 2022 tarihinde yapılan satın alımdan bugüne dek geçen süreçte OnlyFans’in satın aldığı ETH’ler 8,44 milyon dolar değer kaybedip 11,43 milyon dolara geriledi.

Bununla birlikte 2022 yılında OnlyFans’ın gelirleri ilk kez 1 milyar doları aştı. Şirketi 2018 yılında satın alan Ukrayna kökenli ABD vatandaşı Leonid Radvinsky, geçen yılın başından bu yana kendisine yaklaşık 485 milyon dolarlık temettü ödemesi yaptı.

Bu süreçte OnlyFans’in kullanıcı sayısında da önemli bir büyüme yaşandı. 2022 yılının Kasım ayından bu yana OnlyFans’e 50 milyon yeni kullanıcı katıldı. Bu süre zarfında kullanıcılar OnlyFans’teki içerik üreticilerinde toplamda 5,5 milyar dolarlık ödeme yaptı.

This is one of many billion dollar companies getting into $ETH. Imagine what will be happen when they find #BTC is better store of value? Crypto hasn’t even started yet. OnlyFans owner collects $485 million in dividends as it invests profits into Ethereum https://t.co/ccKVJIUyP3

— Crypto Guru (@EatHealthyGetR1) August 27, 2023