Önemli bir XRP balinası kısa bir süre önce bir borsaya 30 milyon XRP aktardı.

Bu süreçte XRP fiyatı da 0,50 dolar desteğinin altına geriledi. RSI verileri de XRP’de satış baskısının çok güçlü olduğunu gösteriyor. XRP balinasının 30 milyon token’i transfer etme nedeninin de XRP’nin 0,50 dolar desteğindeki zayıf performansı olduğu tahmin ediliyor.

Zincir üstü veriler, söz konusu balinanın 30 milyon XRP token’i Bitstamp’a taşıdığını gösteriyor. Tahminler, balinanın yaklaşık 15 milyon dolar değerindeki XRP’lerini satmış olabileceği yönünde. Bununla birlikte XRP’nin işlem hacmi son 24 saatlik süreçte %52,33’e varan oranda artış yaşadı.

XRP fiyatı, günün erken saatlerinde 0,4886 dolara kadar geriledi. XRP destekçisi ABD’li avukat Bill Morgan, bu gelişmenin ardından yaptığı Twitter (X) paylaşımında XRP’nin 0,50 dolar direncini kaybettiğini vurguladı. Öte yandan XRP/USDT paritesinde RSI göstergesi 37,63’e kadar geriledi.

One week to forget pic.twitter.com/xYdWKW8Wvl — bill morgan (@Belisarius2020) May 13, 2024

CoinGecko verilerine göre, Ripple (XRP), Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle son birkaç saat içerisinde bir miktar toparlanarak %0,5 oranında değer kazandı ve yeniden 0,50 doların üzerine yükseldi. XRP haberimizin hazırlandığı an itibariyle 0,5063 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Şu anda 0,50 dolar desteğinin üzerinde kalma mücadelesi veren XRP’de ayılar hakimiyeti ele geçirme mücadelesi veriyor gibi görünüyor. Ayıların kontrolü ele geçirmesi durumunda XRP aşırı satış bölgesine girebilir.

Mart ayında 0,744 dolar seviyesine kadar yükselen Ripple (XRP), Nisan ayında ise tam tersi bir performans kaydetti ve 0,4188 dolara kadar geriledi.