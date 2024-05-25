Pantera Capital destekli Ondo (ONDO) dört ay önceki en düşük seviyelerinden bu yana yüzde 1.300 oranında değer kazandı.

Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonuna odaklanmış en önemli kripto para projelerinden biri. ONDO, 25 Mayıs’ta günlük bazda yaşadığı %12,6’lIk yükselişle 1,25 dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. DefiLlama verilerine göre Ondo Finance üzerindeki toplam kilitli değer (TVL) ise 453 milyon dolarla zirveye ulaştı.

Ondo (ONDO) Neden Yükseliyor?

IntoTheBlock verileri, ONDO’da büyük boyutlu işlemlerin hacminin yükselişte olduğunu ve şu anda tüm ONDO yatırımcılarının kârda olduğunu gösteriyor. ONDO’da büyük yatırımcıların oranı %92 seviyesinde ve yatırımcıların %62’lik önemli bir bölümünün varlıklarının bir ile on iki ay arasında tuttuğu görülüyor.

ONDO’daki yükselişin en önemli nedenlerinden biri, varlığın Coinbase Future’da listelenmesi.

Mart ayının ortalarından bu yana ONDO, 0,69 dolar ile 0,97 dolar aralığında işlem görüyordu. 24 Mayıs Cuma günü yaşadığı artışla bu aralıktan çıkan ONDO, tüm zamanların en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Şu anda 1,25 dolar bandında alınıp satılan ONDO, keşfedilmemiş bölgelerde hareket ediyor.

ONDO’daki yükseliş, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 24 Mayıs Cuma günü spot Ethereum ETF’lerini onaylamasıyla aynı dönemde geldi.

Sonuç

Ondo Coin Nedir? Ondo Finance tarafından geliştirilen ve gerçek dünya varlıklarını tokenize etmeye adanmış bir kripto para birimidir. Pantera Capital tarafından desteklenen bu platform, yatırımcılara tokenize edilmiş varlıklarla işlem yapma imkanı sunar.

Ondo Coin ne zaman çıkacak? Ondo Coin, 2023 yılının başlarında piyasaya sürüldü ve kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Özellikle Coinbase’in ONDO’yu sürekli piyasa listesine eklemesi, tokenin değerini önemli ölçüde artırdı.

Ondo token yorum: Analistler ve yatırımcılar, ONDO tokeni hakkında olumlu yorumlarda bulunuyor. ONDO’nun piyasa değeri hızla artarken, işlem hacimlerinde de büyük bir artış gözlemlendi. Coinbase’de listelenmesi ve SEC’in spot Ethereum ETF onayı gibi gelişmeler, ONDO’nun gelecekte daha da değer kazanabileceğini işaret ediyor.

Ondo Finance, kripto dünyasında yenilikçi bir platform olarak öne çıkarken, ONDO tokeni yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Bu gelişmeler ışığında, ONDO’nun gelecekte nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.