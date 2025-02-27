Ondo Finance, Mastercard’ın çoklu token ağına (MTN) entegre edilen ilk tokenize gerçek dünya varlık sağlayıcısı oldu. Bu ortaklık, tokenize varlıklar aracılığıyla işletmelerin ABD Hazine tahvillerine erişimini mümkün kılıyor.

Ortaklık kapsamında Ondo Finance’in kısa vadeli ABD Hazine tahvili fonu, Mastercard’ın MTN ağı üzerinde sunulacak. Bu sayede işletmeler, sürekli abonelik ve geri alım seçenekleriyle günlük getiri elde edebilecek.

Bu ortaklıkla stabilcoin kullanımı veya işlem gecikmeleri olmadan alternatif bir nakit yönetimi çözümü sunuyor.

Mastercard’ın Çoklu Token Ağı (MTN) Nedir?

Mastercard’ın MTN platformu, bankalar ve işletmeler için dijital işlemleri tek bir çatı altında kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tokenize edilmiş ABD Hazine tahvillerinin ağa eklenmesiyle, özel ödeme sistemleri kamu blockchain’leriyle entegre ediliyor.

Bu adım, bankaların blockchain teknolojisini regülasyonlara uyumlu şekilde kullanarak finansal işlemleri daha verimli hale getirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Ondo Finance Entegrasyonu Neler Sunuyor?

Ondo Finance’in MTN entegrasyonu, işletmelere şu avantajları sağlıyor:

Tokenize ABD Hazine tahvillerine doğrudan erişim

Geleneksel bankacılık altyapısı üzerinden ödemeleri gerçekleştirme

Ek bir kripto para gereksinimi olmadan likidite yönetimi

Fonun dayandığı varlıklar arasında BlackRock’un ABD Doları Kurumsal Dijital Likidite Fonu ile Franklin Templeton ve WisdomTree tarafından yönetilen kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri bulunuyor.

Mastercard’ın çoklu token ağı, sınır ötesi ödemeler ve likidite yönetimi gibi dijital finansal işlemler için yeni bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Tokenize varlıkların eklenmesiyle, ağ geleneksel finans dünyasına alternatif çözümler sunma kapasitesini genişletiyor.