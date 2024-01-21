Bu yazımızda Robert Kiyosaki ve Peter Schiff gibi önde gelen isimlerin son dönemde yaptıkları fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Özet:

Robert Kiyosaki, Fundstrat’tan Tom Lee ve “PlanB” son dönemde Bitcoin (BTC) fiyat tahminlerini güncelledi. Bu isimler Bitcoin’in gelecekteki fiyatı konusunda oldukça iyimser.

Öte yandan Philakone ve Crypto Rover gibi analistler ise kısa vadede Bitcoin’de (BTC) fiyat düzeltmesi yaşanacağını öngörüyor. Peter Schiff ise düzenlemeler konusundaki gelişmelerin BTC fiyatını olumsuz etkileyeceği görüşünde.

Robert Kiyosaki’den Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini

Bitcoin (BTC) 2024 yılına harika bir başlangıç yaptı. 10 Ocak’ta ABD’de SEC spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yaktı. 11 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerinin ABD borsalarında işlem görmeye başlamasıyla birlikte BTC fiyatı da 49.000 doların üzerinde yükseldi. Ancak o günden bu yana düşüş trendinde olan Bitcoin (BTC) iki kez 40.500 doların altına geriledi. Lider kripto para birimi bir süredir 42.000 doların altında işlem görüyor.

Dolayısıyla yatırımcılar, Bitcoin (BTC) fiyatının 2024 yılının kalan kısmında nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Bu yazımızda son dönemde önde gelen isimler tarafından yapılan fiyat tahminlerine yakından bakacağız.

Ünlü yatırımcı ve çok satan Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, kısa bir süre yaptığı fiyat tahmininde Bitcoin’in (BTC) 150.000 dolara doğru ilerlediğini öngördü. Robert Kiyosaki, sahte olarak tanımladığı ABD dolarıyla daha fazla BTC, altın ve gümüş satın almayı planladığını açıkladı.

Robert Kiyosaki takipçilerini Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanmasına odaklanmaya davet etti. Halving olarak da bilinen blok ödülü yarılanmasının 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülüyor. Her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanmaları, Bitcoin (BTC) üretimini yarı yarıya azaltıyor. Ekonomideki en önemli teorilerden arz-talep teorisi, talebin aynı kaldığı veya arttığı senaryoda arzın azalması durumunda fiyatların yükseleceğini öngörüyor.

Şimdiye kadar 2012, 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşen 3 Bitcoin blok ödülü yarılanmasının ardından ciddi fiyat yükselişleri yaşandı.

Tom Lee’nin Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini

Fundstrat Global’den Tom Lee ve popüler X (Twitter) analisti “PlanB” ise çok daha olumlu fiyat tahminleri yaptı. Tom Lee, Bitcoin’in 2024 yılında 100.000 dolar ile 150.000 dolara yükseleceğini öngörürken PlanB ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde BTC’nin 500.000 dolarlık fiyat etiketine ulaşacağına inanıyor. PlanB’nin Stok Akış (S2F) modelinin blok ödülü yarılanmasından sonra BTC’nin 532.000 dolara yükseleceğine işaret ediyor.

PlanB bu tahminini geçmiş verilerle destekledi:

2019 yılında BTC 4.000 dolar seviyesinde işlem görürken Stok Akış (S2F) modeli makalesini yazdım. İnsanlar deli olduğumu söyledi. Bugün BTC 40 bin dolar ve S2F modeli 2024 yarılanmasından sonra 532 bin dolara yükseleceğini öngörüyor. İnsanlar bunun imkansız olduğunu söylüyor.

En astronomik tahmin ise Samson Mow’dan geldi. Mow, Bitcoin’in fiyatının er ya da geç coin başına 1 milyon dolara ulaşacağına inanıyor.

Olumsuz Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri

X kullanıcısı Philakone, BTC’nin önümüzdeki aylarda fiyat düzeltmesine gideceğine inanıyor. Philakone’a göre BTC fiyatı 34.000 dolar ile 37.000 dolar aralığına gerileyebilir. Philakone uzun vadede oldukça iyimser ve BTC’nin 2024’ün 3. çeyreğinden 2025’in 4. çeyreğine kadar bir boğa piyasasını tetikleyecek yoğun bir birikim aşamasına gireceğini öngörüyor.

Crypto Rover ise Bitcoin’in çeşitli nedenlerle 40.000 doların altına gerileyeceğine ve uzun vadede ise yükseliş trendini sürdüreceğine inanıyor.

Öte yandan Bitcoin’in en ateşli eleştirmenlerinden Peter Schiff de olumsuz BTC fiyat tahminlerine bir yenisini daha ekledi. Schiff, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in köşeye sıkışması nedeniyle spot Bitcoin ETF’lerini onayladığını iddia etti.

Bu nedenle Schiff’e göre SEC, önümüzdeki dönemde Bitcoin fiyatını olumsuz etkileyebilecek düzenlemelerle varlık üzerinde baskı yaratabilir. Bununla birlikte Twitter’daki (X) kripto para topluluğu, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla BTC’nin emtia statüsü kazandığını ve dolayısıyla SEC’in yetki alanında olmadığını belirterek Schiff’e karşı çıktı.