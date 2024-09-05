Cüzdanında 100 ile 1.000 arası BTC bulunan yatırımcılar, mevcut durumda dolaşımda olan arzın beşte birini kontrol ediyor.

Özet:

Büyük Bitcoin yatırımcıları dalgalanmaya rağmen BTC biriktirmeyi sürdürüyor. Dolaşımda olan arzın azalması, fiyatı pozitif etkileyebilir.

Analistler Bitcoin için ralli öngörüyor. Potansiyel hedefler 85 bin dolar ile 120 bin dolar aralığında değişiyor.

Panik Yerine Yatırım Yaptılar

Bitcoin geçtiğimiz üç aydır adeta sendeliyor. 50 bin dolar ile 71 bin dolar arasında salınan BTC, haber yayın saati itibarıyla 56 bin doların altına geriledi. Kripto para üç ayda yüzde 20 değer kaybetmiş durumda.

IntoTheBlock’a göre büyük yatırımcılar, dalgalanmayı alım fırsatı olarak değerlendirdi. Verilere göre cüzdanında 100 ile 1.000 arası BTC bulunan yatırımcılar, bu süreçte yaptıkları yatırımlar sayesinde artık BTC arzının yüzde 20,3’ünü kontrol ediyor. Bu oran yaklaşık 4 milyon BTC’ye denk geliyor. 4 milyon BTC’nin değeri 230 milyar doları geçiyor.

Kripto analiz platformu Santiment, 100’den fazla BTC’si olan yatırımcı sayısının 16.120 ile son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Santiment’e göre balinalar, sabırsız davranan küçük yatırımcıların sattığı kripto paraları topluyor.

Büyük yatırımcıların birikime yönelmesi, hem fiyatta yükseliş beklediklerini gösterdiğinden hem de dolaşımdaki arzı azalttığından olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

BTC Fiyat Tahminleri

Bitcoin için yükseliş öngöre birçok analist bulunuyor. X kullanıcısı Crypto Rover ve Titan of Crypto, bu analistler arasında yer alıyor.

Crypto Rover, bu yılın nisan ayında gerçekleşen halving’e dayalı olarak yakında boğa piyasasının başlayacağını tahmin ediyor. Her dört yılda bir gerçekleşen halving, üretilen blok başına kazanılan ödül miktarını yarı yarıya azaltıyor. Halving’ler geçmişte hep boğa piyasalarının tetikleyicisi oldu.

Titan of Crypto ise BTC’nin önümüzdeki aylarda 120 bin dolara yükseleceğini ileri sürdü. Yatırımcıya göre piyasaya son dönemde hakim olan korku, öfke ve inançsızlık, bu ralliyi mümkün kılacak.

NBA efsanesi Scottie Pipen da ilginç bir tahminde bulundu. Bitcoin’in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto’yu rüyasında gören Pipen, Nakamoto’nun kendisine BTC fiyatının 5 Kasım’a kadar 85 bin dolara ulaşacağını söylediğini belirtti.