ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin karar tarihini ertelemesinin ardından piyasa düşüşe geçti. Dolayısıyla BTC fiyatı bu nedenle baskı altında.

Efsanevi yatırımcı Peter Brandt ve popüler analistler Michael van de Poppe, CredibleCrypto ve Rekt Capital dahil olmak üzere önde gelen analistler BTC’nin yeniden toparlanmadan önce 24.800 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Eylül ayının başında yaşanan düşüşler, kripto para piyasasında ayı sezonu endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Bitcoin Eylül Ayında 25.000 Doların Altına Düşebilir mi?

Bitcoin geride bıraktığımız Ağustos ayında %18’lik önemli bir düşüş yaşadı. SEC, Eylül ayı başında tüm spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin karar tarihini erteleyerek piyasadaki düşüşün Eylül ayında da devam ertelemesine yol açtı.

Tarihsel veriler, Eylül ayının nispeten riskli kabul edilen yatırım araçlarının zayıf performans gösterdiği bir ay olarak dikkat çekiyor.

Popüler analist Michael van de Poppe, Bitcoin’in son olarak 2016 yılında Eylül ayını pozitif getiriyle kapattığını bildirdi. O tarihten bu yana ise Bitcoin Eylül aylarında ortalama %5 ile %8 arasında değer kayıpları yaşadı. Bu da BTC fiyatının 23.000 ile 24.000 dolar aralığına gerileyebileceği anlamına geliyor.

Michael van de Poppe bununla birlikte kripto para piyasasında Eylül ayında büyük bir ralli yaşanabileceğini öngörüyor. Poppe’a göre Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanması da bu yükselişin katalizörlerinden biri olacak.

Michael van de Poppe, olası düşüşler sonrası Bitcoin’de potansiyel dönüş noktaları olarak 24.700-25.200 seviyelerini öngörüyor. Michael van de Poppe Bitcoin’in bu seviyelerde tutunmayı başaramaması durumunda ise lider kripto para biriminin 23.000-23.500 dolar aralığına hatta 20.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini tahmin ediyor.

Michael van de Poppe, Bitcoin için önemli bir yıl olarak değerlendirdiği 2024’e yaklaşırken, bu düşüşlerin düşük fiyattan BTC satın almak için son şans olabileceğine inanıyor.

Bitcoin’deki Düşüşün Nedeni Ne?

Bir diğer kripto para analisti CredibleCrypto ise Bitcoin fiyatında düşüş yaşanmasının nedenin spot yatırımcıların satış yapması değil, büyük ve zorunlu likiditasyonlar olduğunu ifade etti. CredibleCrypto, toplam açık faiz oranın, likidite edecek çok fazla tüccar kalmadığını gösterdiğini belirtti.

Tarihsel veriler son 12 ayda açık faiz oranının 7 milyar doların altına gerilemesinin ardından piyasada satın alımların başladığını gösteriyor. Son çöküşten önce kripto para piyasasındaki açık faiz oranı 11 milyar dolar seviyesindeydi. Şu anda kripto para piyasasındaki açık faiz oranı 7,5 milyar dolar seviyesinde.

CredibleCrypto bu nedenle Bitcoin’in 24.800 doların altına gerilemesinin ardından düşüş trendinin sonlanabileceğine inanıyor.

Bitcoin Güçlü Destek Seviyelerinde Tutunamıyor

SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararını ertelemesi ve piyasadaki olumsuz gelişmeler pek çok kişinin satış yaparak piyasadan çıkmasıyla sonuçlandı.

Bununla birlikte ABD dolar endeksi (DXY) de PCE enflasyonu ve istihdam verilerinin ardından 104’ün üzerine çıktı. Bu da Bitcoin’in yukarı yönlü hareketi üzerinde baskı yaratıyor. Bitcoin’de işlem hacimleri de son 24 saatte önemli ölçüde azaldı. Bu da yatırımcıların Bitcoin’e ilgisinin azaldığını gösteriyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte yaklaşık %1’lik değer kaybı yaşadı ve 25.880 dolar seviyelerinde işlem görüyor.