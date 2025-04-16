Geçtiğimiz günlerde neredeyse yüzde doksan değer kaybeden Mantra (OM), güçlü bir toparlanma sinyali verdi.

Mantra CEO’su John Patrick Mullin’in, ekip için ayrılan yüz milyonlarca dolar değerindeki token’ların tamamını yakacağını açıklamasının ardından OM token yüzde 31 yükseldi.

Çöküş ve Tepki

OM, 13 Nisan’da yalnızca 24 saatten kısa bir sürede yaklaşık yüzde 90 değer kaybederek panik havası yarattı. Borsalarda zorunlu tasfiyeler yaşanırken, topluluk içinde içeriden satış yapıldığı yönünde spekülasyonlar dolaşmaya başladı.

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CEO Mullin, bu iddiaları hızlıca ve açıkça yalanladı. Takımın elindeki 300 milyon OM token’ının en az Nisan 2027’ye kadar kilitli olduğunu belirtti. Ancak bununla da yetinmedi; elindeki 772 bin OM’lik kişisel tahsisini (ekip payının yaklaşık yüzde 0,25’i) tamamen yakacağını duyurdu. Ayrıca “İşleri toparlarsak, topluluk ve yatırımcılar güveni yeniden hak edip etmediğime karar verir.” diyerek bu sürecin uzun vadeli bir yeniden inşa olduğunu vurguladı.

Mullin, daha fazla şeffaflık, detaylı bir analiz raporu ve uzun vadeli bir geri alım programı sözünü de verdi.

Piyasa Tepkisi: Güven Oyu Geldi mi?

Mullin’in açıklamasının ardından OM, son 24 saatte yüzde 31 yükselerek 0,7796 dolara kadar çıktı. Düşüş sonrası 0,50 doların altına gerileyen token, bazı borsalarda gün içinde 0,91 doları da gördü. Bu da piyasada hâlâ güçlü bir alım ilgisinin olduğunu gösteriyor.

Ancak uzun vadeli güvenin yeniden inşası için söz konusu yükselişin yeterli olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.