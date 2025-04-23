Kripto para platformu Mantra, ekosistemdeki güveni yeniden tesis etmek ve token arzını azaltmak amacıyla önemli bir adım attı.

Şirketin CEO’su ve kurucusu John Patrick Mullin, ekibe ayrılmış olan 150 milyon OM token’ını yakma kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta verilen bu söz, Mantra’nın şeffaf ve güvenilir bir finansal yapı kurma hedefinin bir parçasıydı. Token’lar, Ekim 2024’te Mantra Chain ana ağı devreye alındığında ağ güvenliğini sağlamak amacıyla stake edilmişti. Şu anda token’ların unstake süreci devam ediyor ve yakım işlemi 29 Nisan’a kadar tamamlanacak. Token’lar yakım adresine gönderildikten sonra dolaşımdan tamamen çıkmış olacak.

Bu işlemle birlikte toplam OM arzı 1,82 milyar seviyesinden 1,67 milyara düşecek. Özellikle stake edilen miktarlarda önemli bir değişim yaşanacak. Toplamda 571,8 milyon OM stake edilmişken bu sayı 421,8 milyona gerileyecek. Bu da stake oranının yüzde 31,47’den yüzde 25,3 seviyesine düşeceği anlamına geliyor.

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Arzın azalması, stake ödüllerinde yıllık getiri oranını (APR) artırabilir. Dolayısıyla token sahipleri için stake etmek daha cazip hale gelebilir. Ayrıca, Mantra ekosisteminde yer alan bazı ortaklarla 150 milyon OM token daha yakılması yönünde görüşmeler sürüyor. Eğer bu adım da atılırsa toplam yakım miktarı 300 milyon OM olacak.

Mullin, daha önce yaptığı açıklamalarda, proje üzerindeki güveni yeniden kazanmak için ekibe ayrılan tüm token’ları yakma sözü vermişti. Karar, 13 Nisan’da OM fiyatında yaşanan sert düşüşün ardından gelmiş oldu. Ekip ve proje katkı sağlayıcıları için ayrılmış 300 milyon OM, toplam arzın yüzde 16,88’ini oluşturuyordu. Söz konusu token’lar, normal şartlarda 2027 ile 2029 yılları arasında kademeli olarak açılacaktı.